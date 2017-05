Memòria històrica a Via Laietana

Mem˛ria hist˛rica a Via Laietana

L'Ajuntament de Barcelona anuncia que les "intervencions a dur a terme inclouen la reforma de la plaça d’Antoni Maura, l’ampliació de passos de vianants, la millora de les voreres, l’impuls de camins escolars en aquest entorn, la dinamització social de la via i actuacions per a la recuperació de la memòria històrica tant pel que fa a la construcció de la Via Laietana com a la prefectura de la policia que està ubicada al número 43 i a la plaça d’Antonio López."

L'estàtua original a l'esclavista d’Antonio López que estava situada sobre del gegantí pedestal, va ser realitzada per l'artista Venanci Vallmitjana i Barbany, deixeble de Damià Campeny, usant peces de bronze procedents d'alguns vaixells de la Companyia Trasatlántica Espanyola que va crear el mateix Antonio López i López en vida i fosos en el Taller Pere Mir. Els altres artistes van realitzar un relleu cadascun representant artísticament les quatre empreses principals d'Antonio López que es van adossar a cada costat del pedestal.

Durant els primers dies de la Guerra Civil, l'any 1936, l'estàtua de bronze de Venanci Vallmitjana i Barbany va ser destruïda íntegrament a causa de l'animadversió que hi havia cap Antonio López i López, el poder i alta societat que representava i per les sospites que es va enriquir gràcies a l'ús d'esclaus quan estava a Cuba, per aquesta mateixa raó, se'l coneix com El Negre Domingo.