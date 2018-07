Per la República

Milers de persones omplen la Via Laietana en un gran "passadís per la llibertat"

Milers de persones omplen la Via Laietana en un gran "passadís per la llibertat"

Milers de persones omplen la Via Laietana en un gran "passadís per la llibertat"

Milers de persones omplen la Via Laietana en un gran "passadís per la llibertat"

Milers de persones omplen la Via Laietana en un gran "passadís per la llibertat"

Milers de persones omplen la Via Laietana en un gran "passadís per la llibertat"

Milers de persones omplen la Via Laietana en un gran "passadís per la llibertat"

Un passadís de gent amb grans cartells dels presos polítics, exiliats i també cares anònimes, per denunciar l’arbitrarietat i l’anonimat de molts dels represaliats, s’han desplaçat des de plaça Urquinaona, baixant per Via Laietana, fins a plaça Sant Jaume.

En aquesta línia, l'acció tenia com a objectiu donar suport a les 1.171 persones represaliades en el camí cap la República i denunciar la repressió que exerceix l’Estat. Totes elles han portat un cartell, cadascun diferent, per representar-les més les dels presos polítics i exiliats.

L'acció estava organitzatda per la Crida per la Llibertat que comptat amb el suport de l'entitats sobiranistes i antipressives.