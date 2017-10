Referèndum

Concentració davant la comissaria de policia de la Via Laietana de Barcelona

Un grup de joves protesten davant la Comissaria de Via Laietana de Barcelona en contra de les agressions de la Policia Nacional durant el referèndum de diumenge.

La concentració, sembla que s'ha format de forma espontània amb crits com "els carrers seran sempre nostres" i "no es toquen els nostres avis", o fent avions de paper que han llençat per sobre de les furgonetes que protegeixen la comissaria.