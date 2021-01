MITJANS DE COMUNICACIÓ

Reciprocitat Ara!, commemorarà el seu primer any de creació amb la lectura del manifest de la Sénia.

La campanya Reciprocitat Ara! commemorarà el seu primer any, doncs, on s'uneixen Catalunya i el País Valencià, a la Sénia, amb la lectura d'un manifest el proper dia 15 a les 12.00 hores, en un acte tancat al públic per motiu de la pandèmia de la COVID19. L'acte comptarà amb la presència de les dues entitats impulsores de la campanya, Decidim i la Plataforma per la Llengua. S'ha començat l'any 2021 sense reciprocitat, però els esforços per aconseguir-la no defalleixen malgrat la pandèmia.