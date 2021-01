Mitjans de comunicació

Presentació del "Manifest de La Sénia per la Reciprocitat Ara!, plena i sense dilacions"

La campanya per la reciprocitat, ha commemorat hui 15 de gener un any des de l’inici de la seua activitat amb la presentacuó del Manifest de La Sénia per la Reciprocitat Ara!, plena i sense dilacions. L’acte, tancat al públic per motiu de la pandèmia, ha sigut a les 12 en el punt on s'uneixen Catalunya i el País Valencià.

Antoni Infante, el portaveu de la campanya, ha declarat: "Els partits polítics tenen ara una responsabilitat històrica amb la nostra llengua. El valencià/català està en emergència lingüística a tot el domini lingüístic i necessitem, sense dilacions, que la reciprocitat arribe a tothom per a poder enfortir el nostre sistema comunicatiu i el nostre mercat cultural, lingüístic i audiovisual. No té trellat que sent un públic potencial de més de 10 milions de persones, sols arribem al públic limitat dintre de les fronteres autonòmiques. No podem permetre que, per una decisió política, es perpetue una situació perjudicial per a la nostra llengua ".

Al manifest, s’ha demanat que “Demanem als partits defensors dels drets lingüístics dels nostres pobles i que ostenten majories als governs de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià que mamprenguen iniciatives sòlides i definitives per a garantir la recepció de tots els mitjans en la nostra llengua, ni que siga de forma unilateral, en cada territori. Un dret no pot ser mai menystingut perquè d'altres no el defensen”