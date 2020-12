Reciprocitat ara, plena i sense dilacions!

La campanya Reciprocitat Ara! demana als partits de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears que treballen conjuntament i amb urgència per aconseguir la reciprocitat durant el 2021.

La nostra llengua es troba en una greu situació d'emergència lingüística a tot el domini lingüístic. La manca de normalitat i oferta de productes audiovisuals n'és sense dubte una de les causes.

Des de Reciprocitat Ara! valorem que qualsevol acció política a favor de la reciprocitat és positiva i per tant agraïm públicament la proposta al Senat del representant de Compromís, Carles Mulet, i al grup Més per Mallorca per votar-hi a favor, així com a la resta de grups que s'hi van sumar. També agraïm totes les mostres de suport a la campanya que s'estan expressant aquests dies a les xarxes per part de persones representatives de la política, el sindicalisme, la cultura i la societat civil organitzada. Totes aquestes expressions sumen i mostren que l'exigència de la reciprocitat és compartida per amplis sectors de la nostra societat.

En eixe sentit resulta decebedor veure la manca de coordinació expressada al Senat, amb Esquerra Republicana i Unidas Podemos votant en contra d'una mesura cabdal per als nostres drets lingüístics. Podem acceptar la legitimitat de les diverses dinàmiques partidistes però no entenem que no es posen d'acord en la defensa de la nostra llengua i en l'activació dels mitjans que facen possible la seua normalitat. No haver negociat prèviament una mesura presentada per un altre grup del domini lingüístic no és raó suficient per votar-hi en contra, com Esquerra, o per l'abstenció, com va fer Junts per Catalunya.

Ara bé, és ben cert que el govern valencià pot fer ja passes positives en el camí de la reciprocitat, com ara la compressió del senyal d'À punt de més baixa qualitat o la revocació de concessió TDT a Vocento-Las Provincias, que està en frau de llei com encertadament ha denunciat ERPV. També està en les seues mans promoure la incorporació sense dilacions d’À punt a la plataforma digital Bon dia TV, on ja participen TV3 i IB3.

No obstant això, aquestes accions no garantirien la recepció plena i amb normalitat de totes les emissores en la nostra llengua, ni tan sols la bona recepció d'IB3 o TV3 al País Valencià, ni tampoc la d'À punt a les Illes Balears o Catalunya, una necessitat vital per a promoure el consum de productes audiovisuals valencians i millorar les perspectives de supervivència de la llengua al País Valencià.

No calen més excuses. Així com el BNG va posar com a condició de suport al govern espanyol la reciprocitat entre els mitjans de Portugal i Galícia, cap dels grups que, d'entrada, defensen els drets lingüístics de la nostra comunitat lingüística no va fer el mateix amb la reciprocitat entre les emissores pròpies.

Tots els partits polítics tenen una responsabilitat històrica amb la nostra llengua. La deriva judicial espanyola en contra de les llengües minoritzades i els canvis de majories polítiques pot fer que si no aconseguim la reciprocitat durant aquesta legislatura, difícilment l’aconseguim en el futur, la qual cosa empitjorarà la situació de la nostra llengua.

L'aritmètica parlamentària en l'àmbit estatal ha fet que els partits polítics defensors dels drets lingüístics de les minories siguen ara cabdals per a la supervivència del govern espanyol. Cal que facen valdre la seua força conjunta durant els propers mesos per a forçar una solució definitiva a la manca de la reciprocitat. La majoria parlamentària que ha fet possible l'actual govern espanyol i l'encara més enfortida majoria que ha aprovat els PGE de 2021 ho fan possible. No té cap sentit malbaratar aquesta oportunitat històrica.

Demanem als partits que defensen la nostra llengua i que disposen de majories als governs de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià que comencen a fer passes decidides i definitives per a garantir la recepció de tots els mitjans en la nostra llengua, ni que siga de forma unilateral en cada territori. Aquest és un dret que no pot ser menystingut ni ajornat sota cap excusa.

El present i el futur de la nostra llengua i la urgència de frenar el seu afebliment necessita la reciprocitat plena, i la necessita ara.

ReciprocitatAra!