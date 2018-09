El nou vídeo de Pablo Hasél 'República Catalana' supera les 5.000 visualitzacions

La cançó que parla dels fets de l'1 d'octubre i la República Catalana també homenatja els lluitadors independentistes Jaume Martínez Vendrell i Carles Benítez. La lletra de la cançó recorda que l'únic camí per arribar a la independència és la lluita i en una estrofa s'afirma que "Aquells fills de Llarena no cediran amb arguments. Ets un farsant com Tardà si això ens vens. La República no arribarà amb mentiders com ell. Calen més com Jaume Martínez Vendrell".