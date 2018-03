Pablo Hasél, condemnat a dos anys de presó pel contingut crític de les seves cançons

Després que ahir es conegués l'absolució de Cassandra Vera, acusada d'haver fet comentaris humorístics a Twitter sobre la mort de l'almirall del règim feixista Carrero Blanco, poc després s'ha conegut un nou atca contra la llibertat d’expressió: també ahir divendres l’Audiència Nacional espanyol va condemnar el cantant Pablo Hasél a dos anys i un dia de presó, i a una multa de 24.300 euros

La condemna executada pel tribunal especial de Madrid està basada en una acusació d'"enaltiment del terrorisme, amb l’agreujant de reincidència" i en el delicte d'"injúries i calúmnies contra la Corona i utilització de la imatge del rei" i "contra les institucions de l’Estat."

El cantant Hasel, nom artístic de Pablo Rivadulla, podria ingressar a la presó si es confirma aquesta darrera sentència pel Tribunal Suprem espanyol, donat que ja va ser condemnat per la mateixa acusació d'"enaltiment del terrorisme" el 2014.

En el redactat de la sentència, els magistrats de la Secció Primera de la Sala Penal (Concepción Espejel i Nicolás Poveda, amb la votació particular de Manuela Fernández de Prado, favorable a l'absolució de Hasél), consideren que les lletres de les cançons i els comentaris a Twitter del cantant suposen, tal i com reprodueix el digital de Público: “una actuación conjunta, dirigida contra la Autoridad del Estado en sus múltiples formas, menospreciando y denigrándolos personalmente y en conjunto, aludiendo a la necesidad de ir más allá en un comportamiento violento, incluso con la utilización del terrorismo, a cuyos miembros destacados y condenados judicialmente por ello, se dirige en términos de ser el referente a imitar, buscando la adhesión de personas a tal finalidad”.

Solidaritat a la xarxa i al carrer

En conèixer-se la notícia, les mostres de solidaritat amb el cantant condemnat i sobre el qual pesa l'amenaça de la presó han estat importants. Hasél s'ha convertit en una de les principals contradiccions socials del règim, que ha de recórrer al segrest legal i a fortes multes per intentar silenciar una veu crítica i artística sense pèls a la llengua.

En aquest sentit, a la xarxa també s'han recordat els vincles dels membres del tribunal especial que ha dictat la sentència contra Hasél amb el règim feixista del general Francisco Franco: entre altres, que la magistrada Concha Espejel -amiga de la ministra Cospedal- està casada amb un coronel de la Guàrdia civil; i que un altre magistrat que ha dictat la sentència, Nicolás Poveda, va formar part de les llistes del partit ultradretà Falange Espanyola i va ser un destacat militant feixista durant la seva joventut.

El cantant Hásel condemnat a presó per cantar cançons com aquesta, crítiques amb el règim i la corrupció. #LlibertatHasel On és la #Democràcia i la llibertat d'expressió?pic.twitter.com/pLmOiQrQBf