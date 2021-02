llibertat d'expressió

Huit represaliats a València per demanar la llibertat de Pablo Hasél

La manifestació per la llibertat d'expressió i l'alliberament de Pablo Hasél d'ahir a València va patir una gravíssima situació de violència policial clarament planificada, que continuava la tendència del dia anterior, on la brutalitat policial va estendre's per la plaça de l'Ajuntament de València i els seus voltants.

Les càrregues policials i altres pràctiques antidemocràtiques com la intimidació i els escorcolls al carrer, les retencions arbitràries, les sancions injustes, etc., són per desgràcia la tònica habitual que ha de suportar la societat civil valenciana organitzada des de fa molts anys i s'han incrementat amb insistència en els darrers anys contra persones que a ulls de la policia no responen a determinats cànons estètics o ideològics. El poble valencià pateix aquesta violència sistemàtica, planificada i continuada, i en les manifestacions dels últims dies ho hem pogut veure els ciutadans que hi vam participar i tota la ciutadania a través de molts testimoniatges gràfics.

El jove Enric Terrones, de 27 anys, membre de Decidim, ha estat una de les huit persones detingudes ahir per la policia, simplement per mostrar solidaritat amb Pablo Hasél i demanar la llibertat d'expressió.

L'Estat espanyol no pot continuar exercint impunement aquesta violència policial contra el poble valencià, ni insistir en la seua deriva autoritària contra la llibertat d'expressió. Per això, Decidim demana la dimissió o destitució immediata de la delegada del govern, Gloria Calero, l'alliberament dels represaliats sense conseqüències judicials i l'obertura d'expedients dels càrrecs policials i dels policies que han carregat impunement contra els i les manifestants.