llibertat d'expressió

Segona nit de mobilitzacions per exigir la llibertat de Pablo Hasél

Milers de persones s'han tornat a mobilitzar principalment pels carrers de Barcelona, Girona, Tarragona, Vic, Alacant, Lleida, Alcoi, Pego i també a la Puerta de Sol de Madrid. A Barcelona, les persones han anat cap a la plaça Urquinaona, símbol de les protestes contra la sentència de l'1-O. A Lleida, els manifestants ho han fet cap la presó de Ponent on es troba el raper empresonat.

A Girona també ha hagut aldarulls dom la nit passada. A Tarragona s'ha tallat l'AP-7 e direcció a València al tercer intent, després de no fer-ho en dues primeres ocasions per la nombrosa presència policial. A Vic, ha minvat considerablement els manifestants. On també han hagut carregues policials ha estat a la Puerta del Sol de Madrid.

Els mossos ha practicat una tretena de detencions, 12 a LLeida, 10 a Barcelona, 5 Girona i 2 a Tarragona.