Una dona perd l'ull per una bala de foam a la manifestació per a la llibertat de Hasél d'ahir a Barcelona

El centre Irídia de defensa dels drets humans informa des del seu Twiter que una dona ha perdut l'ull per una bala de foam a la manifestació per a la llibertat de Hasél d'ahir a Barcelona. El centre Irídia ha afegit que 'tal com portem advertint des de fa anys, les bales de foam són molt perilloses i poden generar greus lesions, fins i tot la mort. És una arma de precisió, no com bales goma. És molt greu que tant a l'octubre 2019 com ahir s'hagin donat casos de persones ferides amb foam al cap'. També ha demanat la col·laboració ciutadana per identificar l'escopetar que va disparar: 'Necessitem imatges per investigar els fets: Entre 20.30 i 20.45h a Via Augusta entre Diagonal i Travessera de Gràcia'.