Solidaritat

Esclat de ràbia i impotència arreu de la nació per l'empresonament d'Hasél

Milers de persones s'han manifestat a Lleida, Barcelona, Girona i València. A la resta de poblacions han estat menys nombroses però no per això han deixat de ser menyns importants pel sol fet d'haver sortit al carrer per expressar la seva la seva ràbia i impotència per un empresonament que atempta a les llibertat d'expressió i que es podria haver evitat.

Les mobilitzacions de Barcelona, Lleida, Vic i Girona han acabat amb aldarullis i enfrontaments amb els mossos d'esquadra que practicat segons alguns mitjans una quinzena detencions. D'aquestes tres a Barcelona i quatre a Vic. A Barcelona, s'ha denunciat que la policia autonòmica ha disparat bales de foam que han causat greus ferides a dues noies. També s'ha anunciat que alguns mossos han estat ferits.

Concentració davant del Congrés de Diputats d'Espanya

Diputats gallecs, bascos i catalans d’EH Bildu, ERC, Junts, la CUP i el BNG s’han concentrat aquest dimarts a la tarda davant del Congrés dels Diputats d'Espanya en un acte per donar suport al raper Pablo Hasél, denunciar l’atac a la llibertat d’expressió que suposa el seu ingrés a la presó i reclamar la seva posada en llibertat.

Hasél al Congrés de Diputats d'Espanya

El diputat de la CUP Albert Botran ha fet sonar al Congrés dels Diputats una cançó del raper Pablo Hasél per denunciar la seva detenció i empresonament

A continuació ha aorgumentat que “Crec que era necessari que si es parla d’una llei sobre drets fonamentals, es parli que a l’Estat espanyol avui entra a la presó un cantant, com a la més trista de les dictadures”.

Botrán ha remarcat que Hasél ha estat empresonat “per delictes d’opinió” i ha demanat als diputats que “no s’escudin darrere els jutges”. “Aquesta cambra té responsabilitats perquè avui en dia encara existeixi el delicte d’injúries a la corona o el d’enaltiment del terrorisme” , ha denunciat