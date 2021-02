REPRESSIÓ

La magistrada que va condemnar Pablo Hasél a dos anys de presó per injúries al rei va sancionar amb la mateixa pena un homicida falangista

La magistrada Concepción Espejel que fa 3 anys va condemnar el raper Pablo Hasél a dos anys de presó per injúries al rei (condemna que l'ha fet entrar a la presó aquesta setmana) té un llarg historial repressiu ja que també havia condemnat a 3 anys i mig de presó el raper mallorquí Valtònyc, va fer empresonar els 'vuit joves d'Alsasua' i va emetre un vot particular a favor de la presó (pel delicte de sedició) al judici contra Josep Lluís Trapero, Teresa Laplana i Pere Soler.

Concepción Espejel no sempre ha estat tan dura amb el acusats que jutja. El 5 de febrer de 2005, Israel Galve Maldonado, cap provincial de Falange de Guadalajara, va apunyalar fins a tres vegades amb una navalla a un jove d'esquerres. L'any 2007 la magistrada Concepción Espejel va presidir la secció de l'Audiència Provincial que va jutjar l'agressió i, en la sentència, va exposar que el desig del falangista no era matar sinó lesionar «en especial si tenim en compte que la víctima és una persona prima, amb menor resistència per tant a la penetració, el que denota l'escassa contundència de l'impacte». El falangista només va ser condemnat a dos anys de presó per un delicte de lesions amb instrument perillós (la mateixa condemna que Pablo Hasél per injúries al rei).

Per tota aquesta tasca judicial fa uns anys María Dolores Cospedal (presidenta del PP de Castilla-La Mancha) va condecorar amb la 'Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort' a la magistrada Concepción Espejel (Ramon de Penyafort es considerat l'introductor de la Inquisició a la Corona d'Aragó al segle XIII) que a més a més va ser escollida vocal del Consell General del Poder Judicial pel ple del Senat espanyol, amb el suport del Partit Popular. També ser condecorada per la guàrdia civil (està casada amb un coronel del cos armat) amb la Creu al Mèrit de la Guàrdia Civil i per la policia espanyola amb la Creu al Mèrit Policial.