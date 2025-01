Nou informe

MEDIA.CAT analitza els atacs dels governs del PP i Vox al PV i les Illes la cultura, la llengua i la memòria democràtica

Segons l'autor, Pol Baraza, l'informe pretén conscienciar sobre l’abast i la conseqüència de què han suposat al País Valencià i a les Illes els governs formats pel PP i l’extrema dreta de Vox. Un document útil per reflexionar sobre què passa si la dreta i l’extrema dreta toquen el poder.

El nou informe de Mèdia.cat, l’Observatori Crític dels Mitjans impulsat pel Grup de Periodistes Ramon Barnils, redactat per Pol Baraza sota el el títol "Atacs, censura i vulneració de drets: un any de Vox i el PP al País Valencià i les Illes", té com a objectiu explorar, analitzar i donar a conèixer les, agressions que el PP i Vox han fet des de les institucions del País Valencià i les illes Balears contra la llengua catalana, la cultura, la memòria històrica i democràtica, el col·lectiu LGBTI+ i la lluita feminista. La llista és extensa.

Segons la introducció "En matèria del català i la cultura, les dues formacions han promogut accions i lleis pensades per atemptar contra la llengua, amb mesures que han implicat la reducció del català en l’àmbit educatiu, administratiu i comunicatiu. Tot plegat, pensat per enfortir la llengua castellana, que el català adopti un paper secundari, debilitar la identitat cultural i minar la cohesió social i el sentiment de pertinença. En l’àmbit de la memòria històrica, el PP i Vox han adoptat una postura clarament revisionista i negacionista, derogant la Llei de memòria històrica i silenciant veus que reclamen justícia i reconeixement per a les víctimes del franquisme. Les polítiques que han impulsat han implicat una frenada de tasques en fosses comunes i la dignificació d’espais de memòria i record del sofriment de les víctimes de la dictadura. En matèria LGBTI+, l’informe posa de manifest les accions que cerquen marginar el col·lectiu mitjançant l’eliminació de programes d’educació sexual inclusiva i la promoció d’un discurs d’odi des de les institucions.

En definitiva, l’informe pretén conscienciar sobre l’abast i la conseqüència de què han suposat al País Valencià i a les Illes els governs formats pel PP i l’extrema dreta de Vox. Els governs han desplegat una bateria de polítiques polèmiques, però la gent no s’ha pas quedat de braços plegats. L’entrada de Vox a les institucions ha causat molts estralls i la ciutadania s’ha manifestat, malgrat que el PP ho hagi volgut aturar adoptant, en més d’una ocasió, un perfil de més baix nivell o reduint el to. Aquest informe, cerca, doncs, no tan sols documentar les agressions, sinó també destacar la resposta ciutadana. Un document útil per reflexionar sobre què passa si la dreta i l’extrema dreta toquen el poder.