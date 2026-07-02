El TSJC admet a tràmit la reclamació d'Ecologistes en Acció per dotar les Serres de Miralles-Queralt d'un Pla de Gestió

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha admès a tràmit la reclamació presentada per Ecologistes en Acció perquè la Generalitat elabori el Pla de Gestió de les Serres de Miralles-Queralt, un espai natural protegit que, segons l'entitat, continua sense disposar de l'instrument de planificació imprescindible per assegurar la conservació efectiva dels seus valors naturals.
L'organització ecologista considera que aquesta manca incompleix tant la Llei 42/2007 del patrimoni natural i de la biodiversitat com la Directiva Hàbitats de la Unió Europea, que obliguen a establir mesures de conservació per als espais inclosos dins la Xarxa Natura 2000.
Les Serres de Miralles-Queralt constitueixen un dels principals espais naturals de l'interior de Catalunya i acullen hàbitats d'interès comunitari d'alt valor ecològic. Entre aquests destaquen els alzinars mediterranis i les zones subestèpiques de gramínies anuals, catalogades com a hàbitat prioritari per la normativa europea. L'espai també és un refugi important per a diverses espècies de rapinyaires protegides i altres espècies de fauna i flora d'elevat interès per a la biodiversitat.
Segons Ecologistes en Acció, l'absència d'un Pla de Gestió impedeix definir objectius concrets de conservació, establir zones de reserva, ordenar determinats usos i aprofitaments del territori i implantar un sistema de seguiment científic que permeti avaluar l'estat dels hàbitats i les espècies.
L'entitat alerta que les principals amenaces que afecten aquest espai natural són la fragmentació del territori, la pressió cinegètica, els processos d'erosió i el risc creixent d'incendis forestals, factors que fan encara més urgent disposar d'una planificació específica.
Per aquest motiu, reclama que la Generalitat iniciï immediatament l'elaboració del Pla de Gestió, estableixi un calendari públic per a la seva aprovació i compleixi les obligacions de conservació derivades de la normativa europea.
L'admissió a tràmit per part del TSJC suposa l'inici de la tramitació judicial de la reclamació, un procediment que haurà de determinar si l'Administració ha incomplert les seves obligacions en matèria de conservació d'aquest espai protegit.
L'advocat impulsor de la iniciativa, Josep Hurtado, afirma que "durant anys s'ha protegit aquest espai només sobre el paper i de forma totalment insuficient. Falta l'eina bàsica que permet gestionar-lo i conservar-lo de manera efectiva, tot i que la llei fa gairebé vint anys que així ho exigeix". Hurtado confia que el procediment judicial serveixi "perquè la Generalitat compleixi, d'una vegada, les seves obligacions".
Ecologistes en Acció ha fet públic un dossier de la campanya i material fotogràfic per donar a conèixer els valors ambientals de les Serres de Miralles-Queralt i reforçar la demanda d'una gestió efectiva d'aquest espai natural.