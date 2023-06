Combatre l'ofensiva espanyolista

Mobilització a València sota el lema "En Memòria Democràtica ni un pas enrere"

Un total de 38 organitzacions àmpliament representatives de la Memòria Democràtica, moviment feminista, organitzacions sindicals, de cooperació, d'ajuda a refugiats, de diversos moviments socials i de partits polítics, han convocat una concentració el pròxim dia 30 a València, Plaza Mare de Déu de la ciutat de València, a partir de les 19 hores sota el lema: En Memòria Democràtica ni un pas enrrere.

Per a explicar-vos els motius que ens impulsen a convocar aquesta Concentració unitària del dia 30 de juny, us convoquem a una roda de premsa a les 11 hores del pròxim dimarts dia 27, a les 11 hores en el Micalet, c/Guillem de Castro, 73, València.

Aquests motius responen a la necessitat de fer front al dur panorama d'un nou govern de la Generalitat, i els diversos moviments socials: memorialistes, feministes, drets laborals, desnonaments, migració, pensions dignes, moviment LGTBIQ+, sanitat i educació públiques, dependència, inclusió social, defensa de la nostra llengua i cultura...considerem que intentaran, per part seua, a partir d'ara ser sotmesos a una reculada notable.

I per això, eixiran tots units de nou al carrer per a reivindicar els nostres drets, en aquesta ocasió centrats en la memòria democràtica, i conscienciar a l'opinió pública que no pot romandre en actitud passiva mentre ens els intenten arrabassar. Perquè són drets i llibertats fonamentals que ens afecten a totes, són Drets Humans i Llibertats Democràtiques. Aquestes Concentracions tindran un període mensual.