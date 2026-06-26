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Portada Política

Decidim! reivindica la llibertat nacional del País Valencià 319 anys després del Decret de Nova Planta

Païs Valencià
Decidim! reivindica la llibertat nacional del País Valencià 319 anys després del Decret de Nova Planta

La plataforma afirma que la millor manera d'honorar les generacions que van mantenir viva la llengua i la identitat valencianes és "transformar la memòria en futur i la valencianitat en sobirania".

26/06/2026 Política

Coincidint amb el 319è aniversari del Decret de Nova Planta del 29 de juny de 1707, la plataforma Decidim! ha fet públic un comunicat en què reivindica la recuperació de les llibertats nacionals del País Valencià i defensa que la memòria històrica ha de convertir-se en una eina per construir un futur de llibertat nacional i justícia social.

El manifest recorda que el decret promulgat per Felip V va abolir els Furs del Regne de València i les institucions pròpies d'autogovern, iniciant "un llarg procés de subordinació política, econòmica i cultural". Tanmateix, la plataforma subratlla que aquell episodi no va posar fi a la història del poble valencià.

"Durant més de tres-cents anys, generacions de valencians i valencianes han mantingut viva la llengua, la cultura, les tradicions i la consciència de pertànyer a una comunitat amb personalitat pròpia", assenyala el comunicat, que considera aquesta persistència el principal llegat de les generacions anteriors.

Segons Decidim!, la responsabilitat de les generacions actuals no és només preservar aquest patrimoni col·lectiu, sinó culminar el camí iniciat pels qui van resistir la desaparició de les institucions pròpies. En aquest sentit, sosté que "la nostra no pot limitar-se a recordar les llibertats perdudes", sinó que ha d'assumir "el repte de recuperar les eines necessàries per decidir el nostre futur".

La plataforma defensa que aquest objectiu no respon a una voluntat de mirar enrere, sinó a la construcció d'un País Valencià més just, democràtic, equitatiu i inclusiu, on la riquesa estigui al servei del bé comú i la llengua i la cultura pròpies ocupin el lloc que els correspon.

El comunicat també estableix un paral·lelisme entre la resistència històrica i les mobilitzacions socials dels darrers anys. En aquest sentit, assenyala que la resposta popular davant la gestió de la DANA, la contestació a la consulta sobre la llengua impulsada pel govern valencià i la vaga en defensa de l'educació pública són exemples d'una societat que continua mobilitzant-se en defensa dels seus drets nacionals i socials.

Per a Decidim!, aquestes mobilitzacions demostren que el poble valencià "continua dempeus" tres-cents dinou anys després del Decret de Nova Planta i que la consciència nacional continua viva gràcies a la perseverança de moltes generacions.

El comunicat conclou amb una crida a convertir aquesta persistència en un projecte polític de futur: "La nostra missió no és només heretar aquesta persistència. La nostra missió és transformar-la en llibertat nacional i social. Transformar la memòria en futur. Transformar la valencianitat en sobirania. I fer possible un País Valencià més lliure, més just i més digne per a nosaltres i per a les generacions que vindran."

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