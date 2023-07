En defensa de la memòria democràtica

Les entitats memorialistes, les que defensem la recuperació de la Memòria Històrica i Democràtica a l’Estat espanyol, en els termes que estableixen les Nacions Unides i el reconeixement i la reparació de les víctimes del franquisme i dels represaliats que van combatre la dictadura, volem manifestar la nostra preocupació per l’avenç de les forces d’ultradreta que posen en risc les conquestes assolides en els darrers anys en matèria de Memòria democràtica. Estan en risc les polítiques públiques en memòria practicades per les institucions democràtiques, començant per les de l’Estat, i perillen,entre altres la llei 20/2022, de 19 d’octubre, de Memòria Democràtica.

Certament, encara queda molt per fer justícia i per reparar i homenatjar les víctimes, encara hem de posar nom i cara a milers d’exiliats, deportats i represaliats, encara queden desapareguts per recuperar i identificar víctimes de desaparicions forçades, que jeuen vergonyosament en fosses a cunetes, carreteres i prats. Ara no podem retrocedir.

Els avenços aconseguits gràcies a la pressió de les entitats memorialistes i de la societat en general que durant anys hem mantingut viu el record de la lluita per la llibertat i la democràcia, estan amenaçats seriosament si vencen, a les eleccions generals del 23 de juliol, les forces de la dreta i l’extrema dreta, representades pel Partit Popular i per VOX, que ja han anunciat la derogació de la llei de memòria democràtica aprovada fa tot just un any, així com la supressió de la Secretària d’Estat de Memòria Democràtica. És innegable la clara pretensió d’aquestes dues forces polítiques de recular i eliminar anys de feina i avenços en polítiques de memòria. Davant aquest escenari, les entitats de memòria històrica i democràtica ens emplacem, legítimament i responsablement, a mantenir la lluita per reivindicar el nostre passat democràtic, en clau de present i futur, passi el que passi aquest 23 de juliol.

Creiem necessari fer una crida al conjunt de la ciutadania perquè en aquesta data exerceixi el vot a favor de les forces polítiques que defensen clarament les polítiques de memòria democràtica, independentment del seu color o ideologia. Reivindiquem la memòria democràtica, com un patrimoni del conjunt de laciutadania, compatible amb la diversitat d’orígens, tradicions culturals, pensament i sensibilitats que conformen la societat.

Per això, les entitats sotasignades demanem a la ciutadania el vot a les forces polítiques que segueixen lluitant per la memòria i els valors de la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició, i així tancar el pas a forces polítiques com el PP i VOX, que només volen esborrar el llegat democràtic i revisar i blanquejar la dictadura franquista.

Per això, el 23 de juliol cal votar lliurement allò que us dicti el cor, però sempre amb memòria, per evitar que desapareguin de les nostres institucions el reconeixement i la justa reparació a les víctimes de la dictadura. Perquè mai més no torni, ni el franquisme, ni el feixisme, ni el nazisme.

Promotors del document:

Associació Catalana de Persones Ex-preses Polítiques del Franquisme.

Amical de les Brigades Internacionals de Catalunya.

Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes del nazisme a Espanya.

Associació Pro-Memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya.

Amical dels Antics Guerrillers de Catalunya.