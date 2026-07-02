La Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines convoca una doble mobilització contra la visita reial a Sant Martí dEmpúries

La Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines (CACGI) ha fet una crida a la mobilització general de cara al pròxim 15 de juliol per a rebutjar la presència de la família reial espanyola a Sant Martí d’Empúries (Alt Empordà). L'organització ha dissenyat una doble línia de protesta que inclourà una acció de resistència passiva per a blocar l'accés al recinte arqueològic una hora abans de la convocatòria principal, i una manifestació que arrancarà des del pàrquing del Lidl de l'Escala (Av. Francesc Macià, 4).
Denúncia del secretisme institucional
Des de la Coordinadora s'ha subratllat que els horaris definitius de les mobilitzacions es concretaran més endavant a causa del "secretisme" amb què la Fundació Princesa de Girona i les diferents institucions implicades estan gestionant l'agenda dels Borbons.
En aquest sentit, el moviment antimonàrquic ha criticat durament el paper de l'Ajuntament de L'Escala, a qui acusen de no oferir informació clara a la ciutadania malgrat el fort desplegament policial, mediàtic i institucional que alterarà la vida quotidiana del municipi:
"Considerem inacceptable que s’amagui informació pública sobre una institució finançada amb diners de tothom", afirmen al comunicat.
Un territori hostil a la monarquia espanyola
Per a la CACGI, aquest intent d'amagar els detalls de la visita respon directament a la "incomoditat que genera el rebuig popular a la monarquia al territori gironí". L'organització recorda que la pressió popular dels darrers quatre anys en municipis com Caldes de Malavella, Lloret de Mar o Sant Martí Vell ja va obligar la casa reial espanyola a modificar formats, horaris i ubicacions dels seus actes oficials per a evitar les protestes.
"Arribem més preparats, experimentats i determinats que mai", adverteixen, amb l'objectiu que la jornada es converteixi en una nova demostració massiva de la manca de legitimitat de la corona espanyola als Països Catalans.
Empúries: un espai simbòlic
El comunicat també posa el focus en l'elecció de l'escenari, titllant de "provocació" el fet d'utilitzar un espai amb l'alta càrrega històrica i simbòlica com el jaciment d'Empúries per a fer-hi un acte de propaganda borbònica.
Davant d'això, la Coordinadora ha fet una crida unitària a la ciutadania, entitats i organitzacions polítiques a reservar la data del 15 de juliol per a sumar-se a aquesta acció noviolenta. Paral·lelament, també han animat a secundar la mobilització que l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha convocat a Barcelona amb motiu de l'entrega dels Premis Princesa de Girona al Gran Teatre del Liceu.