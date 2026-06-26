En ple procés de la Transició, quan començaven a reorganitzar-se els partits polítics després de la dictadura franquista, Manuel de Pedrolo va publicar al número 446 del setmanari Canigó, aparegut el 24 d'abril de 1976, un dels seus articles polítics més contundents: "Encara queden fòssils".
L'escriptor hi qüestionava la concepció de l'estat espanyol que defensaven sectors dels partits socialistes espanyols, als quals retreia mantenir una visió centralista incompatible amb els principis d'igualtat i d'alliberament que, al seu parer, havien de definir el socialisme.
Pedrolo criticava que una part de l'esquerra continués parlant de "regions" en lloc de reconèixer Catalunya, Euskadi i Galícia com a pobles amb personalitat nacional pròpia. Per a l'autor, aquest llenguatge no era neutre, sinó l'expressió d'una concepció política heretada del centralisme espanyol.
L'article rebutjava igualment la idea que el reconeixement dels drets nacionals fos un obstacle per a la unitat de la classe treballadora. Segons Pedrolo, la divisió no provenia de les reivindicacions dels pobles sotmesos, sinó de la voluntat d'imposar un model polític, lingüístic i cultural uniforme.
L'escriptor defensava que el socialisme només podia ser una autèntica força d'emancipació si combatia totes les formes de privilegi, inclosos els privilegis nacionals. En aquest sentit, sostenia que l'internacionalisme només era possible entre pobles lliures i iguals, i no pas sobre la negació de la identitat d'uns en benefici d'uns altres.
Pedrolo concloïa que una societat nova exigia també una nova mentalitat, capaç de superar els condicionaments ideològics heretats i d'assumir plenament el dret dels pobles a decidir el seu futur. Només així, afirmava, seria possible construir una convivència basada en la llibertat, la igualtat i el respecte mutu.
Gairebé mig segle després de la seva publicació, "Encara queden fòssils" continua essent un dels textos polítics més representatius del pensament de Manuel de Pedrolo sobre la relació entre socialisme, internacionalisme i alliberament nacional.