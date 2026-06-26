Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Política

En el 36è aniversari de la mort de Manuel de Pedrolo: ara fa cinquanta anys criticava el centralisme dels partits socialistes espanyols i...

Manuel de Pedrolo
En el 36è aniversari de la mort de Manuel de Pedrolo: ara fa cinquanta anys criticava el centralisme dels partits socialistes espanyols i reivindicava la llibertat dels pobles

L'article "Encara queden fòssils", publicat al número 446 del setmanari Canigó el 24 d'abril de 1976, defensava que el socialisme no podia desvincular-se de l'alliberament nacional i advertia del centralisme que persistia en una part de l'esquerra espanyola.

26/06/2026 Política

En ple procés de la Transició, quan començaven a reorganitzar-se els partits polítics després de la dictadura franquista, Manuel de Pedrolo va publicar al número 446 del setmanari Canigó, aparegut el 24 d'abril de 1976, un dels seus articles polítics més contundents: "Encara queden fòssils".

L'escriptor hi qüestionava la concepció de l'estat espanyol que defensaven sectors dels partits socialistes espanyols, als quals retreia mantenir una visió centralista incompatible amb els principis d'igualtat i d'alliberament que, al seu parer, havien de definir el socialisme.

Pedrolo criticava que una part de l'esquerra continués parlant de "regions" en lloc de reconèixer Catalunya, Euskadi i Galícia com a pobles amb personalitat nacional pròpia. Per a l'autor, aquest llenguatge no era neutre, sinó l'expressió d'una concepció política heretada del centralisme espanyol.

L'article rebutjava igualment la idea que el reconeixement dels drets nacionals fos un obstacle per a la unitat de la classe treballadora. Segons Pedrolo, la divisió no provenia de les reivindicacions dels pobles sotmesos, sinó de la voluntat d'imposar un model polític, lingüístic i cultural uniforme.

L'escriptor defensava que el socialisme només podia ser una autèntica força d'emancipació si combatia totes les formes de privilegi, inclosos els privilegis nacionals. En aquest sentit, sostenia que l'internacionalisme només era possible entre pobles lliures i iguals, i no pas sobre la negació de la identitat d'uns en benefici d'uns altres.

Pedrolo concloïa que una societat nova exigia també una nova mentalitat, capaç de superar els condicionaments ideològics heretats i d'assumir plenament el dret dels pobles a decidir el seu futur. Només així, afirmava, seria possible construir una convivència basada en la llibertat, la igualtat i el respecte mutu.

Gairebé mig segle després de la seva publicació, "Encara queden fòssils" continua essent un dels textos polítics més representatius del pensament de Manuel de Pedrolo sobre la relació entre socialisme, internacionalisme i alliberament nacional.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. La campanya per convertir Via Laietana 43 en un espai de memòria compleix cinc anys de mobilitzacions
  2. 45 anys del 'Som una Nació': 100.000 persones van omplir el Camp Nou en defensa dels Països Catalans
  3. «El número de clients que té la Caixa a Catalunya és minso en relació al de lestat espanyol»
  4. Sis mesos després, el cas de les Festes de Tardor torna al carrer: nova concentració per exigir responsabilitats polítiques
  5. Josep Termes rebutja identificar nacionalisme i burgesia en una entrevista a Canigó de 1975
  6. Cinquanta anys després de la mort de mossèn Armengou, Reeixida, lAjuntament de Berga, el Casal Panxo i lANC homenatjaran la seva figura
  7. 13 anys sense en Toni Lecha
  8. Neix 'Ràfec', una nova revista d'història social i cultural des de la perspectiva materialista
  9. Vic acull la cinquena presentació de "La revolució pendent" amb una exposició sobre la memòria combativa i la confrontació
  10. Testimoni llegit per Ignasi Doñate i Sanglas davant ledifici de la Prefectura Superior de Policia de Barcelona
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid