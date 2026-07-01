Entitats de la Barceloneta reclamen que el Bloc Balboa es destini a habitatge veïnal i no al negoci turístic

Diverses entitats de la Barceloneta han fet públic el manifest «No serem l'última generació que viurà al barri: el Bloc Balboa per a la Barceloneta», impulsat pel Sindicat d'Habitatge de Ciutat Vella, per denunciar l'augment de l'especulació immobiliària i turística al barri i reclamar que el Bloc Balboa es destini a habitatge per al veïnat.
El text alerta que la Barceloneta viu des de fa anys un procés accelerat de substitució de l'habitatge residencial per pisos turístics, lloguers de temporada i altres fórmules orientades a l'explotació immobiliària. Segons les entitats signants, aquesta dinàmica està expulsant progressivament els residents i dificulta que les noves generacions puguin continuar vivint al barri.
El manifest assenyala el cas del Bloc Balboa com un exemple paradigmàtic d'aquest procés. Segons expliquen, dotze joves que hi resideixen es troben amenaçades de desnonament després que el propietari vulgui destinar l'edifici al negoci turístic. Les entitats recorden que l'immoble havia estat abandonat durant anys i que van ser les mateixes residents qui van recuperar-lo i rehabilitar-lo perquè pogués tornar a ser habitat.
Davant aquesta situació, les organitzacions reclamen que el Bloc Balboa sigui destinat a l'habitatge per a les veïnes de la Barceloneta i exigeixen la paralització immediata dels processos de desnonament. Igualment, demanen que s'executin les obres necessàries per garantir les condicions d'habitabilitat de l'edifici i plantegen que l'administració n'impulsi l'expropiació per incorporar-lo al parc d'habitatge públic o social.
El manifest també rebutja qualsevol projecte que impliqui transformar l'immoble en allotjament turístic o destinar-lo a operacions especulatives. Segons els col·lectius impulsors, aquest tipus d'actuacions acceleren la pèrdua de població resident i erosionen el teixit social d'un dels barris més afectats per la pressió turística de Barcelona.
Amb el lema «No serem l'última generació que viurà al barri», les entitats signants reivindiquen el dret a continuar vivint a la Barceloneta i defensen un model d'habitatge orientat a les necessitats del veïnat, davant d'un procés que, asseguren, converteix els habitatges en actius econòmics en lloc de garantir-ne la funció social.