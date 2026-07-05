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Convocada una Assemblea Popular Municipalista per debatre el futur de Barcelona

Municipalisme
Convocada una Assemblea Popular Municipalista per debatre el futur de Barcelona

La trobada, oberta a la ciutadania, vol articular una alternativa des dels barris davant la crisi de l'habitatge, la turistificació i la pèrdua de vida comunitària.

05/07/2026 Drets i Llibertats

Diversos col·lectius i persones vinculades als moviments socials han convocat una Assemblea Popular Municipalista el pròxim dissabte 11 de juliol, a les 10.00 hores, a La Violeta de Gràcia (carrer Maspons, 6), amb l'objectiu d'obrir un espai de debat i organització ciutadana sobre el futur de Barcelona.

La convocatòria parteix d'una pregunta adreçada directament al veïnat: «T'han apujat el lloguer? Veus com el teu barri es transforma per adaptar-se al turisme? Trobes a faltar més vida comunitària?». A partir d'aquestes qüestions, els impulsors plantegen la necessitat de construir respostes col·lectives als principals problemes que afecten la ciutat.

Segons els organitzadors, l'assemblea vol esdevenir un punt de trobada per compartir experiències, posar en comú inquietuds i impulsar una alternativa política i social arrelada als barris. La iniciativa defensa que els grans reptes de Barcelona —com l'accés a l'habitatge, la pressió turística, la transformació dels barris o la pèrdua de teixit comunitari— només es poden afrontar amb una participació activa de la ciutadania.

La convocatòria fa una crida a implicar-se en la construcció d'un projecte municipalista que situï les necessitats dels barris i de les seves veïnes al centre del debat polític.

L'Assemblea Popular Municipalista neix en un moment en què el debat sobre el model de ciutat s'ha intensificat arran de l'augment dels preus de l'habitatge, la proliferació dels pisos turístics, la pressió sobre el comerç de proximitat i les conseqüències dels grans esdeveniments internacionals sobre el territori urbà.

La trobada és oberta a totes les persones interessades a participar en aquest espai de reflexió i organització col·lectiva, que pretén reforçar les xarxes veïnals i impulsar iniciatives compartides des de l'àmbit local.

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