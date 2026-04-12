La Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines (CACGi) sha adherit a la convocatòria de protesta per denunciar la presència de lexèrcit espanyol a lExpojove de Girona

ANTIMONÀRQUICS
12/04/2026 Harmonies de lluita
La Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines (CACGi) s’ha adherit a la convocatòria de protesta impulsada per la Plataforma Aturem les Guerres per denunciar la presència de l’exèrcit espanyol a l’Expojove de Girona, que se celebra al Palau Firal de la Devesa. L’acció tindrà lloc el dimecres 15 d’abril a les 9 h davant del recinte firal.

La protesta compta també amb el suport del sindicat USTEC-STES-IAC, l’Ateneu 24 de Juny i la Intersindical, que conjuntament volen visibilitzar el rebuig a la presència militar en un espai destinat a la formació i orientació de joves.

Les entitats convocants denuncien que la participació de l’exèrcit espanyol en aquest tipus d’esdeveniments és incompatible amb els valors educatius i de foment de la pau que haurien de regir aquests espais. Consideren que la presència d’estands militars en fires adreçades a joves contribueix a normalitzar la militarització i contradiu els principis d’una educació crítica i compromesa amb la resolució pacífica dels conflictes.

En aquest sentit, assenyalen la necessitat de mantenir els espais educatius lliures de presència militar i reclamen coherència a les institucions públiques en la defensa d’una cultura de pau. Així mateix, insten les administracions a assumir la seva responsabilitat i a garantir que es preservi el caràcter educatiu d’aquestes iniciatives.

Finalment, fan una crida a la participació en la concentració per mostrar el rebuig col·lectiu a la presència de l’exèrcit a l’Expojove i per defensar un model educatiu allunyat de qualsevol forma de militarització.

