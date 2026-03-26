La Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines (CACGi) realitza una nova acció a Sant Martí Vell

Ahir la Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines (CACGi) va realitzar una acció a la Fundació Elsa Peretti de Sant Martí Vell tal com es descriu en aquest comunicat que tot seguit reproduïm:
Comunicat Coordinadora Antimonàrquica
Avui dimecres dia 25 de març, tornem a Sant Martí Vell, per realitzar una acció de càstig a la Fundació Elsa Peretti, l'acció s'ha tractat de penjar a la façana d'un edifici de la Fundació, set cartells, amb les cares de quatre persones represaliades per l'Estat neofranquista, es tracta d'en Lluís Companys afusellat, Puig Antich executat, Blanca Serra salvatgement torturada i Pablo Hasél empresonat, i també un reconeixement internacional de dues grans persones, la lluita de les quals ens uneix i que han estat contra tots tipus de repressió, ens referim Gandhi i Nelson Mandela, també hem penjat la cara del col·laboracionista Robert Vila, a més hem penjat un cartell invertit dels monarques, una pancarta reivindicativa i dues estelades.
Amb aquesta acció ja són set empreses que han sigut denunciades per part nostre, Banc de Bilbao, Peralada, Frit Ravich, Vichy Catalan, la Caixa, Banc de Sabadell i Elsa Peretti, i totes han sigut castigades per col·laboració amb aquesta Fundació amb la Monarquia Borbònica espanyola, que com tots sabem és corrupta, hereva del franquisme, còmplice de la poca qualitat democràtica de l’estat espanyol, de la que en forma part un Rei emèrit, fugit de l’estat espanyol per eludir la justícia després d’haver comès tota mena de corrupteles i haver-se enriquit de manera impresentable.
Per acabar sobre l'alcalde Robert Vila, ara fa dues setmanes vàrem rebentar el Ple amb l'objectiu de què ens pagués els 300 euros per la multa que ens ha caigut per part del PSOE-GAL, perquè en el fons tots sabem que ha estat per culpa del senyor Robert Vila que ens han posat aquesta denúncia.
Però més enllà dels 300 euros, l'objectiu principal d'aquesta acció, era i és enviar un missatge molt clar a tots els regidors, batlles i polítics independentistes de les nostres comarques: si per la seva debilitat mental, corrupció i traïdoria acaben col·laborant amb la monarquia passaran a ser considerats per part de la nostra Coordinadora Antimonàrquica, objectius prioritaris per desemmascarar, i per tant seran disciplinats i objecte de càstig. A partir d'ara o s'està amb el País i el Poble o s'està amb la monarquia, no es pot estar entre dues aigües, ara no hi ha espai per als traïdors i tampoc aigua per la monarquia, els nostres polítics que cometin botiflerisme seran denunciats públicament de forma contundent, i hi haurà accions tant als seus ajuntaments com a nivell de mobilitzacions al carrer.
Fora els mals governants!!
Visca la Terra!!!
Sant Martí Vell, 25 de març del 2026