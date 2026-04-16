La Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines respon a la denúncia rebuda per l'alcalde de Sant Martí Vell

Tres membres de la Coordinadora, Joan Sibill, David Padres i Quim Tell, han estat citats pels Mossos, per declarar sobre la penjada de cartells i estelades, a una casa de la Fundació Peretti i a l Ajuntament de Sant Martí Vell.
un dels denunciants es la Fundació Peretti, i l altre es el Batlle Robert Vila, es trist i lamentable que un batlle independentista, s alii amb l enemic, amb el neofranquisme pur i dur per perseguir i castigar a altres independentistes, en Robert s ha aliat amb la monarquia, amb la Guàrdia Civil i amb els jutges neofeixistes per atacar nos a tots nosaltres, al País sencer.
En Robert Vila es articep i protagonista de dues crisis internes simultànies al mateix temps dins l independentisme, el primer es sobre el nostre cas del tema monàrquic, el segon cas és coparticep amb la divisió que ha creat a la mateixa ERC a la ciutat de Girona, partint el partit en dos, originant una guerra civil i un gravíssim conflicte intern dins ERC, la magnitud de la tragedia es insoportable i intolerable, i es un cas únic i irrepetible.
Al senyor Robert Vila te una llarga llista d agravis, per convivència, col.laboracio i traiduiria amb l enemic, només exposarem un, la Coordinadora ha presentat mocions Antimonàrquiques i republicanes, a 9 municipis de terres Gironines, a tota arreu, siguin els municipis tant d ERC, CUP o JUNTS, s ens han obert les portes, i tothom alcaldes i regidors ens han ajudat entusiasmada ment fen posible la seva aprovació, l únic municipi on hem tingut problemes, es a Sant Martí Vell, dit batlle va torpedinar dues vegades la moció, quan es va veure obligat a realitzar la al tercer Ple, i degut a la nostra pressió, el seu grup vergonyosament es va abstenir, i es va aprovar gràcies al vot dels dos regidors de Sompoble-Cup, i en Robert Vila encara ara te la barra de dir que Sant Martí Vell es antimonarquic gràcies a ell.
Es un polític, sense escrúpols, sense ànima, sense cor, vendria a la mateixa casa reial si sortís un. millor postor, i el seu únic Deu són els diners i el poder, recordem que fa unes setmanes es va pujar escandalosament el sou en un ajuntament de poc més de 200 habitants.
Els tres membres, perseguits ara per la justícia espanyola gràcies al Robert Vila, es mostren ferms en la lluita per asolir la República, en Joan Sibill ja ha anat a declarar, en David Padres ha manifestat públicament en un vídeo que no pujarà al cotxe policial si no es enmanillat, per demostrar les contradiccions del sistema que ens oprimeix, i en Quim Tell manifesta també en el mateix video, que ni tans sols anirà a declarar a la policia com acte de desobediència total, tots el militants de la Coordinadora seguim dempeus i en lluita per les nostres llibertats.