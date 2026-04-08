El grup municipal de Som Poble – CUP a l’Ajuntament de Sant Martí Vell ha registrat una sol·licitud formal per accedir a la informació davant la manca de respostes clares del govern municipal sobre les actuacions realitzades a finals de gener de 2026 a la llera de la Riera dels Boscals.
Durant el ple municipal del mes de març, el regidor Ramon Rocher va formular diverses preguntes sobre aquests treballs, que no van ser degudament contestades per l’alcaldia. Tot i que el govern va reconèixer que es tracta d’una actuació executada amb recursos públics, persisteixen dubtes sobre la seva legalitat, justificació i transparència.
Els fets són especialment rellevants perquè l’actuació ha afectat uns terrenys vinculats a un familiar de l’alcalde, on s’hi han abocat àrids i sediments extrets de la llera, transformant un espai prèviament qualificat com a zona verda en un aparcament.
Davant d’aquesta situació, Som Poble – CUP denuncia una possible actuació irregular amb diners públics i un possible tracte de favor, i exigeix accés immediat a tota la documentació relacionada amb els fets. També ha sol·licitat una reunió amb el secretari municipal per revisar l’expedient.
El grup municipal alerta que l’actuació podria no disposar dels permisos necessaris i podria constituir un possible delicte ambiental, atès que les intervencions en lleres fluvials requereixen autorització prèvia i criteris tècnics estrictes establerts per l’ACA. En cas de disposar de la documentació necessària, també es denuncia l’abocament dels àrids extrets en un terreny vinculat a un familiar directe de l’alcalde.