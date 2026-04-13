In memoriam Blanca Serra i Puig (1943-2026)

Numquam destiterit
animo bellare cum Romanis.
( Corneli Nepos, Hannibal ( 1,3)
No s’aturarà mai de combatre
en el fons del seu cor,
contra els romans.
Al Principi
No vaig tenir molt de tracte personal amb ella, però durant quaranta anys vam militar a les mateixes organitzacions independentistes, primer al FNC, després del 1968 al PSAN, i més tard al PSANp del (1974- 1979) La Blanca Serra era Llicenciada en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona (UB), formà part del nucli universitari del FNC que recollí les experiències teòriques i pràctiques de les lluites anticolonials, la Revolució Xinesa el 1949, la Cubana el 1959, l’Algeriana el 1963, i la guerra del Vietnam deu anys més tard, interpretats aquests moviments en clau marxista, una lectura de la història que permetia extreure’n ensenyaments aplicables a la nostra realitat.
Jo des de la meva posició de soldat disciplinat, sempre he vist a la Blanca com a una dirigent política lliurada en cos i ànima a la lluita política, tot i que era una persona afable i dialogant, intentant sempre acostar posicions.
L’estiu del 1976 es celebrà per primera vegada una extensió de la UCE a l’interior a Vic, allí vaig llegir un article a la revista “Zutik”, on parlava de la importància dels sindicats nacionals se’n va encendre la bombeta, el moviment independentista no tenia cap sindicat nacional com tenien bascos, gallecs, bretons, i corsos, era una mancança que no ens podíem permetre políticament.
A l’endemà vaig convocar una assemblea per exposar el problema i aportar solucions, l’acte tingué més èxit del que en principi jo suposava, em vaig trobar desbordat, vaig trucar a la Blanca demanant ajut ella vingué i varem fer una presentació més endreçada, fou l’embrió dels Col·lectius d’Obrers en Lluita (COLL).
El mateix any 1976, els dies 9,10, i 11 d’octubre es celebraren les Jornades de debat sobre els Països Catalans, dins el marc del Congrés de Cultura Catalana, la Blanca Serra va presentar una ponència cosignada amb la Carme Travesset, jo una altre sense signar en nom dels COLL, sobre el sindicalisme nacional i de classe.
Tinc un record nítid de la Blanca Serra quan va venir amb la seva germana Eva, un dia fred i plujós del 4 de febrer del 1996 a Arenys de Mar de l’enterrament de Fèlix Cucurull i Tey (1919-1996), van ésser les dues úniques persones foranes que vingueren al soterrament de l’il·lustre patriota, historiador i, novel·lista.
La causa obrera és la causa d’Irlanda i,
la causa d’Irlanda és la causa obrera.
James Connolly (1868-1916)
La Blanca Serra és un model de coherència entre els seus plantejaments teòrics, i la seva trajectòria militant.
Refugi a Catalunya Nord el 1975, on treballa en el Congrés de Cultura Catalana. Detenció el 1976, per suposades converses amb militants d’ETA pm.
Empresonament el 1980 per contactes amb Terra Lliure (TL). Detenció el 1982 per apologia de la rebel·lió.
És tota una línia d’anar-hi, anar-hi, com deia el bergadà Antoní Massaguer(1947-2000) constància en la lluita. El 2012 és membre del secretariat de l’ANC, sempre al servei de l’alliberament nacional i de classe. Per sort ha pogut veure editat el llibre que a redactat junt amb el seu amic i col·laborador en Carles Benítez; La revolució pendent, que és la història del PSANp publicat per edicions del 1979.
Només desitjar-li com diu el poeta que: bon viatge al guerrer que al seu poble fou fidel. Record i homenatge. Adéu amb el puny clos.
Agustí Barrera. abril del 2026