El baix relleu del Tibidabo que recorda la proclamació de la República Catalana torna a reivindicar-se com a símbol de memòria

El Tibidabo conserva un element de gran valor històric i simbòlic sovint desconegut: un baix relleu que commemora la proclamació de la República Catalana per part de Francesc Macià el 14 d’abril de 1931. La peça està situada a l’espai on antigament hi havia l'antena de l’emissora de Ràdio Barcelona, des d’on es va difondre aquell discurs històric.
El relleu, finançat per subscripció popular, incloïa originalment una inscripció que recordava aquell moment: que per aquella antena Macià havia anunciat al món que Catalunya esdevenia una República. Durant el franquisme, però, les lletres van ser esborrades, en un intent de fer desaparèixer aquest testimoni de memòria col·lectiva.
Amb els anys, i gràcies a la pressió i la perseverança d’entitats memorialistes com la Comissió de la Dignitat, la inscripció va ser finalment restituïda, recuperant així el sentit original de l’obra.
Aquest element patrimonial no només recorda un episodi clau de la història contemporània de Catalunya, sinó també les tensions entre memòria i repressió que han marcat el seu llegat. Avui, el baix relleu es manté com un símbol de la voluntat popular, de la recuperació de la memòria històrica i de la persistència d’un relat col·lectiu que es va voler esborrar.
Discurs de Francesc Macià
Catalans,
Interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com Estat integrant de la Federació ibèrica.
D'acord amb el President de la República federal espanyola senyor Nicet Alcalá Zamora, amb el qual hem ratificat els acords presos en el pacte de Sant Sebastià, em faig càrrec provisionalment de les funcions de President del Govern de Catalunya, esperant que el poble espanyol i el català expressaran quina és en aquests moments llur voluntat.
En fer aquesta proclamació, amb el cor obert a totes les esperances, ens conjurem i demanem a tots els ciutadans de Catalunya que es conjurin amb nosaltres per a fer-la prevaler pels mitjans que siguin, encara que calgués arribar al sacrifici de la pròpia vida.
Tot aquell, doncs, que pertorbi l'ordre de la naixent República Catalana, serà considerat com un agent provocador i com un traïdor a la Pàtria.
Esperem que tots sabreu fer-vos dignes de la llibertat que ens hem donat i de la justícia que, amb l'ajut de tots, anem a establir. Ens apoiem sobre coses immortals com són els drets dels homes i dels pobles i, morint i tot si calgués, no podem perdre.
En proclamar la nostra República, fem arribar la nostra veu a tots el pobles d'Espanya i del món, demanant-los que espiritualment estiguin al nostre costat i enfront de la monarquia borbònica que hem abatut, i els oferim aportar-los tot el nostre esforç i tota l'emoció del nostre poble renaixent per afermar la pau internacional.
Per Catalunya, pels altres pobles germans d'Espanya, per la fraternitat de tots els homes i de tots els pobles, Catalans, sapigueu fer-vos dignes de Catalunya.
Barcelona, 14 d'abril de 1931.
El President
FRANCESC MACIÀ