El batlle de Sant Martí Vell sapuja el sou amb el vot contrari de Som Poble  CUP

El portaveu del grup, Ramon Rocher, ha denunciat durant el ple que està fora de lloc cobrar 1.529 euros mensuals, especialment si es compara amb el que perceben altres batlles de municipis de l’entorn. Ha posat com a exemple que el batlle de Sant Joan de Mollet cobra 690 euros mensuals per una població de 536 habitants, mentre que el batlle de Cervià de Ter cobra també 690 euros mensuals per governar un municipi d’uns 1.000 habitants. En tots dos casos, a més, no perceben cap altra compensació ni despesa associada, només la retribució establerta.
Som Poble – CUP també ha recordat que l’actual batlle, en la seva condició de conseller comarcal, ja percep aproximadament 12.500 euros anuals, és a dir, prop de 1.000 euros mensuals.
El portaveu ha remarcat que, en un municipi petit i amb un pressupost limitat, el batlle hauria de continuar cobrant únicament la subvenció que la Generalitat de Catalunya destina als municipis petits per garantir una retribució mínima als càrrecs electes, tal com s’ha fet històricament a Sant Martí Vell.