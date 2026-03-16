Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Política

LLUITA INSTITUCIONAL
El batlle de Sant Martí Vell sapuja el sou amb el vot contrari de Som Poble  CUP

Avui s’ha celebrat el ple de l’Ajuntament de Sant Martí Vell. Un dels punts de l’ordre del dia ha estat la modificació del règim de retribucions del batlle, Robert Vila.

El grup municipal Som Poble – CUP hi ha votat en contra i ha manifestat la seva oposició a un augment de sou que considera totalment desmesurat per a un municipi de només 270 habitants.

16/03/2026

El portaveu del grup, Ramon Rocher, ha denunciat durant el ple que està fora de lloc cobrar 1.529 euros mensuals, especialment si es compara amb el que perceben altres batlles de municipis de l’entorn. Ha posat com a exemple que el batlle de Sant Joan de Mollet cobra 690 euros mensuals per una població de 536 habitants, mentre que el batlle de Cervià de Ter cobra també 690 euros mensuals per governar un municipi d’uns 1.000 habitants. En tots dos casos, a més, no perceben cap altra compensació ni despesa associada, només la retribució establerta.

Som Poble – CUP també ha recordat que l’actual batlle, en la seva condició de conseller comarcal, ja percep aproximadament 12.500 euros anuals, és a dir, prop de 1.000 euros mensuals.

El portaveu ha remarcat que, en un municipi petit i amb un pressupost limitat, el batlle hauria de continuar cobrant únicament la subvenció que la Generalitat de Catalunya destina als municipis petits per garantir una retribució mínima als càrrecs electes, tal com s’ha fet històricament a Sant Martí Vell.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid