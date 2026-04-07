Palamós acull un acte per debatre una confederació dels Països Catalans amb Antoni Infante

La Biblioteca Municipal de Palamós acollirà aquest dissabte 11 d’abril a les 19.00 h l’acte “Som Països Catalans: imaginar una confederació”, una proposta de debat sobre les relacions polítiques entre Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears.
L’acte comptarà amb la participació de Antoni Infante, fundador de la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, que oferirà una ponència seguida d’un col·loqui obert amb el públic assistent.
La iniciativa, organitzada per Assemblea.cat a Palamós, planteja la necessitat de reflexionar sobre possibles marcs de cooperació i articulació política entre els territoris de parla catalana, en un moment marcat pels debats sobre sobirania, autodeterminació i coordinació entre moviments socials i polítics.
Sota el lema “Som Països Catalans”, la trobada vol generar espai de debat al voltant de la idea d’una confederació entre aquests territoris, així com analitzar-ne els reptes i les oportunitats en el context actual.