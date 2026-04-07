Palamós acull un acte per debatre una confederació dels Països Catalans amb Antoni Infante

ANC
Palamós acull un acte per debatre una confederació dels Països Catalans amb Antoni Infante

La Biblioteca Municipal serà l’escenari d’una xerrada sobre el futur polític compartit entre Catalunya, el País Valencià i les Illes

07/04/2026

La Biblioteca Municipal de Palamós acollirà aquest dissabte 11 d’abril a les 19.00 h l’acte “Som Països Catalans: imaginar una confederació”, una proposta de debat sobre les relacions polítiques entre Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears.

L’acte comptarà amb la participació de Antoni Infante, fundador de la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, que oferirà una ponència seguida d’un col·loqui obert amb el públic assistent.

La iniciativa, organitzada per Assemblea.cat a Palamós, planteja la necessitat de reflexionar sobre possibles marcs de cooperació i articulació política entre els territoris de parla catalana, en un moment marcat pels debats sobre sobirania, autodeterminació i coordinació entre moviments socials i polítics.

Sota el lema “Som Països Catalans”, la trobada vol generar espai de debat al voltant de la idea d’una confederació entre aquests territoris, així com analitzar-ne els reptes i les oportunitats en el context actual.

