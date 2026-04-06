Presenten a Girona dos llibres sobre Joan Rocamora al Casal Independentista El Forn

El Casal Independentista El Forn de Girona acollirà aquest divendres 11 d’abril a les 12 h la presentació dels llibres Joan Rocamora, un retrat calidoscòpic i Escrits en llibertat, dues obres que dibuixen el perfil vital, intel·lectual i polític d’un dels fundadors de Llibertat i referent de l’independentisme combatiu.

06/04/2026 Política

L’acte tindrà lloc a la seu del casal, a la plaça Sant Pere número 5, i comptarà amb la participació de Marcel Dalmau, company de militància; Joan Cots, professor de llengua i literatura catalanes; i Narcís López, amic de lluites compartides.

Els llibres recullen reflexions, vivències i pensament crític, i constitueixen també el testimoni d’una generació que ha sostingut amb coherència les lluites nacionals i populars dels Països Catalans en el camí cap a la independència. En el cas de Rocamora, l’escriptura no és només memòria: és combat, és compromís, és mirada crítica i voluntat de transformació.

La presentació s’inscriu en una sèrie d’actes arreu del país —com el que va tenir lloc a Mataró, organitzat per la CUP— que busquen mantenir viva la seva trajectòria i el seu llegat polític i humà.

La seva veu encara ressona entre nosaltres. Company de camí, sembrador de paraules i compromisos, Joan Rocamora continua present en cada lluita compartida i en cada full escrit amb dignitat.

Les més llegides Les més votades
  1. La policia local de Lloret intimida a una ciutadana que volia penjar una estelada
  2. La Trobada de Dones dels Països Catalans al País Valencià reforça la coordinació feminista i nacional
  3. Commemoració del 50è aniversari de lassassinat dOriol Solé Sugranyes en la 91a concentració de Via Laietana 43
  4. La revolució pendent reivindica la memòria combativa del PSAN-P i interpel·la el present de lindependentisme
  5. Les continuïtats de lindependentisme
  6. El Correllengua i la Franja.
  7. "PSUC, PSAN, PTE... no trepitgeu al pobre obrer"
  8. Baltasar Garzón presidirà la Comissió de la Veritat enmig de crítiques pel seu paper en causes vinculades a denúncies de tortura
  9. Reivindiquen que el "dia de les bromes" sigui l'1 d'abril
  10. Dues dècades de litigi i lluita popular acaben amb lenderroc de la piscina il·legal de Pedro J.
