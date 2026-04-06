Presenten a Girona dos llibres sobre Joan Rocamora al Casal Independentista El Forn

L’acte tindrà lloc a la seu del casal, a la plaça Sant Pere número 5, i comptarà amb la participació de Marcel Dalmau, company de militància; Joan Cots, professor de llengua i literatura catalanes; i Narcís López, amic de lluites compartides.
Els llibres recullen reflexions, vivències i pensament crític, i constitueixen també el testimoni d’una generació que ha sostingut amb coherència les lluites nacionals i populars dels Països Catalans en el camí cap a la independència. En el cas de Rocamora, l’escriptura no és només memòria: és combat, és compromís, és mirada crítica i voluntat de transformació.
La presentació s’inscriu en una sèrie d’actes arreu del país —com el que va tenir lloc a Mataró, organitzat per la CUP— que busquen mantenir viva la seva trajectòria i el seu llegat polític i humà.
La seva veu encara ressona entre nosaltres. Company de camí, sembrador de paraules i compromisos, Joan Rocamora continua present en cada lluita compartida i en cada full escrit amb dignitat.