Sancionen un membre d'Orgull Agents Rurals per haver tallat l'accès a una base militar espanyola

Un membre del col·lectiu Orgull Agents Rurals ha rebut, en data 07/04/2026, una sanció de 600 euros per part del Departament d’Interior, arran de la seva participació en la protesta del passat 18/02/2026 davant la caserna militar de Sant Climent Sescebes, on es va dur a terme una acció de tall de carretera per denunciar l’ús d’instal·lacions militars per a la formació del cos d’Agents Rurals.
Des del col·lectiu volem denunciar que aquesta sanció s’emmarca en una clara voluntat repressiva per part d’Interior, utilitzant mecanismes com la coneguda “Llei Mordassa” per castigar mobilitzacions pacífiques que, com ha quedat demostrat, han estat legítimes i efectives. Cal recordar que, arran d’aquesta acció i de la pressió social exercida, es va aconseguir el trasllat del curs de formació d’Agents Rurals fora de la base militar cap a la ciutat de Girona.
La intenció d’aquestes sancions és evident: escarmentar i dissuadir la participació ciutadana i dels propis treballadors públics en la defensa d’un model de país desmilitaritzat i coherent amb els valors civils que han de regir el cos d’Agents Rurals.
Aquesta és la nostra resposta a aquesta nova acció repressiva:
Als comandaments dels Mossos d’Esquadra i al Departament d’Interior, els fem saber que, després de l’experiència d’aquesta mobilització, que va ser pacífica, no violenta i àmpliament recolzada, els seus dispositius no van actuar per garantir el dret a la protesta, sinó per protegir interessos polítics i estructures militars alienes a la funció pròpia del cos d’Agents Rurals. Lluny de facilitar l’exercici dels drets fonamentals, van optar per la intimidació i, posteriorment, per la sanció administrativa.
La seva resposta repressiva no fa més que evidenciar la feblesa dels seus arguments i la incapacitat de gestionar democràticament el desacord. Quan la protesta aconsegueix canvis reals, com ha estat el trasllat del curs fora de la base militar, la reacció institucional és el càstig.
Anunciem que es recorrerà aquesta sanció i es farà denúncia política de l’ús d’instruments repressius per limitar drets fonamentals com la llibertat d’expressió i de manifestació, tal com han assenyalat reiteradament organismes internacionals de defensa dels drets humans.
Anunciem també que continuarem treballant per garantir que la formació dels Agents Rurals es desenvolupi en espais civils, coherents amb la naturalesa del cos, i que s’allunyi definitivament de qualsevol vinculació amb estructures militars.
Així doncs, que sàpiguen el Departament d’Interior, els comandaments dels Mossos d’Esquadra i la Generalitat que la repressió no aturarà la nostra determinació. Seguirem defensant, des de la desobediència civil pacífica i no violenta, un model de país lliure de militarització, compromès amb els drets i les llibertats.
Visca la Terra i Orgull Agents Rurals !