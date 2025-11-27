Els sindicats deducació presenten un ultimàtum al Departament i anuncien noves jornades de lluita

Les organitzacions sindicals amb representació a la Mesa Sectorial d’Educació —USTEC·STEs (IAC), ASPEPC·SPS, CCOO Ensenyament, CGT Ensenyament i UGT Ensenyament— han comparegut aquest dijous en roda de premsa davant del Departament d’Educació per denunciar l’immobilisme de la Conselleria i presentar oficialment la seva contraproposta de calendari de negociació.
Un any de legislatura sense avenços significatius
Els sindicats han criticat que, després d’un any de legislatura, no s’ha produït cap millora substancial en les condicions laborals del personal docent ni en els recursos del sistema educatiu. Segons les organitzacions, les mancances estructurals continuen sense resposta i els compromisos adquirits pel Departament no s’han complert.
Aquest bloqueig, afegeixen, justifica el cicle de mobilitzacions iniciat el 15 de novembre, quan més de 30.000 persones van omplir els carrers en una manifestació que va fer evident el malestar creixent de la comunitat educativa.
Rebuig a una convocatòria “buida de contingut”
El passat 18 de novembre, el Departament va convocar una Mesa Sectorial que, segons els sindicats, no incorporava cap dels temes que la part social havia exigit negociar. Davant d’aquesta situació, totes les organitzacions van decidir no assistir-hi de manera unitària, interpretant l’ordre del dia com una manca de respecte al col·lectiu.
Com a resposta, la Conselleria va plantejar un calendari amb 15 meses tècniques fins al 25 de juny. Tot i això, els sindicats consideren que la proposta és insuficient, manca de concreció i dilata deliberadament la negociació.
Una contraproposta fins al febrer per prioritzar els temes urgents
Els sindicats han registrat aquest matí un calendari alternatiu que estableix un marc de negociació real fins a mitjans de febrer, prioritzant els aspectes considerats urgents i estructurals:
Calendari proposat pels sindicats
-
3 de desembre: Acord de calendari i inici de la negociació sobre millores laborals i retributives.
-
10 de desembre: Millores immediates en condicions laborals i retributives.
-
8 de gener: Ràtios i plantilles.
-
22 de gener: Reducció de la burocràcia i de la sobrecàrrega de treball.
-
5 de febrer: Democràcia als centres.
-
19 de febrer: Professionalització i reconeixement docent; currículums consensuats.
Noves mobilitzacions anunciades
Paral·lelament, les organitzacions sindicals han anunciat una nova fase de mobilització:
-
3 de desembre: Concentració davant del Departament d’Educació i Formació Professional.
-
10 de desembre – Jornada de lluita:
-
Concentracions a les portes dels centres.
-
Accions davant del Departament i dels serveis territorials.
-
Crida a reforçar l’organització interna als centres de treball.
-
Exigència d’una negociació immediata
Els sindicats remarquen que el conjunt de la comunitat educativa reclama una millora urgent de les condicions laborals, i rebutgen qualsevol intent de dilatar la negociació. Insten el Departament d’Educació a assumir responsabilitats i garantir recursos suficients, ràtios més baixes i una reducció efectiva de la burocràcia.
Presentem una contraproposta unitària de calendari de meses a @educaciocat:— USTEC•STEs (IAC) (@USTECSTEs) November 27, 2025
-Negociació salarial abans de Nadal
-Prioritat a la reducció de ràtios, reforç de plantilles i eliminar burocràcia.
-Negociació no més enllà del febrer.
Cridem a una jornada de lluita el #10D pic.twitter.com/RsoE3jmwCm