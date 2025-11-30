LEIM de Mallorca reivindica la commemoració de la la Diada del 31D i convoca una manifestació el 30 de desembre

Les organitzacions que integren l’Esquerra Independentista de Mallorca (EIM) —la CUP, Arran, SEPC, Endavant, COS i Alerta Solidària— han presentat aquest dissabte el programa d’actes de la Diada i han anunciat la convocatòria de la manifestació del 30 de desembre, a les 18.00 hores, amb inici al passeig del Born de Palma. La protesta reclamarà que la Diada de Mallorca torni a commemorar-se el 31 de desembre, la data històrica que el Govern del PP i Vox ha substituït pel 12 de setembre.
La roda de premsa, feta a les escales de la Seu, ha estat encapçalada pels portaveus de l’EIM, Dani Comas i Marta Serrano, que han defensat la mobilització com a eina imprescindible “per construir una Mallorca lliure”. La manifestació acabarà a la plaça del Tub, on hi haurà una ballada popular a càrrec d’Al-Mayurqa i concerts de diversos grups que es faran públics els pròxims dies. La protesta es farà sota el lema “Molt per lluitar, tot per guanyar: independència, socialisme i feminisme”.
Serrano ha subratllat que el lema vol transmetre que “la lluita política és imprescindible en un context marcat per l’extrema dreta representada per PP i Vox, el monocultiu turístic, l’especulació i les polítiques espanyolistes que pretenen esborrar-nos com a poble”. La portaveu ha reivindicat la necessitat de construir “una Mallorca lliure, socialista i feminista, que posi la terra i les persones al centre i que defensi la llengua i la cultura pròpies”.
Per la seva banda, Comas ha denunciat “l’ascens del feixisme i de les polítiques neoliberals i espanyolistes de PP i Vox”, que —ha afirmat— “ataquen la llengua, la cultura i els drets socials dels mallorquins”. El portaveu ha recordat que Mallorca ha demostrat “una resposta massiva al carrer”, citant les mobilitzacions contra el genocidi a Palestina i les protestes contra la turistificació.
La llengua, eix vertebrador i camp de batalla
La defensa del català ha estat un dels punts centrals de la presentació. Serrano ha remarcat que “el català és l’eix vertebrador dels Països Catalans i una eina de cohesió social”, i ha acusat l’espanyolisme d’atacar la llengua “perquè sap que és un element central de la nostra identitat col·lectiva”.
Els portaveus han denunciat igualment “l’augment dels discursos d’odi contra les persones migrades” i han defensat que el projecte de l’EIM és “per a totes les persones que viuen i treballen a Mallorca”. “La Mallorca que volem és diversa i no exclou ningú”, ha afirmat Comas.
Repressió i internacionalisme: del règim del 78 a Palestina
Un altre dels eixos de la convocatòria ha estat la denúncia de la “repressió exercida per l’Estat espanyol”, que, segons Serrano, “es manifesta en multes, detencions, muntatges policials i infiltracions”. La portaveu ha afirmat que l’organització popular és “l’única via per rompre amb el règim del 78 i el model econòmic vigent”.
Comas ha remarcat també la dimensió internacionalista del moviment i ha vinculat la lluita per l’alliberament dels Països Catalans amb la causa palestina: “No podem romandre impassibles davant el genocidi, la massacre i l’apartheid perpetrats per l’Estat d’Israel. La solidaritat entre pobles serà sempre la nostra millor arma”.
Programa d’actes previs
L’EIM ha anunciat tres activitats prèvies a la manifestació:
-
Diumenge 21 de desembre: Excursió popular al Galatzó, recuperant una tradició de la Diada.
-
Dissabte 27 de desembre: Assemblea oberta organitzativa i sopar popular a l’Ateneu Popular La Fonera (Palma).
-
Diumenge 28 de desembre: Prediada juvenil a Felanitx, amb correbars, acte polític i concerts.
Crida final a la participació
Serrano ha convidat “tot el poble mallorquí a sortir al carrer i a participar activament en tots els actes, especialment en la manifestació del 30 de desembre”. Comas ha remarcat que la mobilització és clau per “plantar cara a les polítiques espanyolistes, neoliberals i reaccionàries” i per defensar “una Mallorca lliure dins uns Països Catalans independents, socialistes i feministes”.
31D | MOLT PER LLUITAR, TOT PER GUANYAR 💥— Esquerra Independentista de Mallorca (@eimallorca) November 29, 2025
Avui, l’Esquerra Independentista de Mallorca presentam la convocatòria i actes de la Diada Nacional de Mallorca 2025 amb lema “Molt per lluitar, tot per guanyar: independència, socialisme i feminisme”. pic.twitter.com/sMXkfnBgAM