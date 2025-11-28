El govern de Sant Just Desvern rebutja personar-se en el cas de la violència policial

La moció presentada per CUP-AMUNT i ERC, que demanava entre altres punts que l’Ajuntament es personés com a acusació popular, va ser rebutjada al ple d’aquest dijous, 27 de novembre. Només va comptar amb el suport de Junts, mentre que PSC i Vox hi van votar en contra, i SJD en Comú, Endavant SJD i PP es van abstenir.
El punt de la personació és especialment rellevant perquè els fets van tenir lloc dins un equipament municipal (la Bonaigua) i una de les persones agredides és veïna del poble, un dels arguments centrals de la moció perquè el consistori hi tingués un paper actiu. La proposta també reclamava investigar els fets amb garanties i oferir suport jurídic a les persones afectades. Amb el rebuig, el govern municipal renuncia formalment a exercir aquest paper en el procediment obert contra els agents dels Mossos d’Esquadra.
“El govern ha renunciat a defensar els veïns”
En una entrevista a Ràdio Desvern, Lluc Tost, pròxim regidor de la CUP Sant Just, ha criticat que el PSC opti per “no fer soroll i mirar cap a una altra banda”, malgrat la gravetat de l’actuació policial, que qualifica de “desproporcionada i injustificable”. Segons Tost, la decisió de no personar-se mostra que “el govern municipal ha renunciat a defensar els veïns i veïnes afectats”.
Ha denunciat també que l’executiu local “s’ha afanyat a elaborar un contrainforme per justificar que no pot personar-se, quan la llei és clara”. “El problema no és jurídic, és polític: no volen incomodar Interior”, ha afirmat. El futur regidor recorda que l’actuació policial —incloent la immobilització violenta d’una monitora de l’Esplai Ara Mateix— està àmpliament documentada en vídeos i testimonis.
Model de seguretat i clima polític
Tost ha defensat un model de seguretat basat en la mediació, el coneixement del poble i la reducció de la distància entre policia i ciutadania. Ha criticat, per exemple, la presència d’agents amb armilles antibales al darrer ple extraordinari: “Transmetien que els veïns eren un potencial perill”.
El futur regidor considera que el municipi viu un “clima preelectoral evident” i denuncia una “fractura creixent” entre el govern i el teixit associatiu, que atribueix a “dinàmiques clientelars i decisions preses abans de dialogar”.
Mobilització creixent al municipi
La decisió arriba en un context de mobilització ciutadana creixent, arran de l’agressió policial ocorreguda durant les Festes de Tardor, quan dues persones —una jove de l’Esplai Ara Mateix i un jove de l’AEiG Sant Jordi d’Esplugues— van ser detingudes de forma violenta pels Mossos d’Esquadra al poliesportiu de La Bonaigua.
La tensió va culminar al ple municipal d’octubre, quan centenars de persones van irrompre a l’Ajuntament amb pancartes i consignes com “Cap agressió sense resposta” i “Seguretat és un poble organitzat”. Els manifestants exigien que l’Ajuntament es posicionés i que es personés com a acusació popular. L’alcalde, Joan Basagañas (PSC), va optar per suspendre la sessió davant la impossibilitat de continuar el debat. Per la seva banda, la revista local La Vall de Verç ha intentat reiteradament obtenir la versió dels fets per part dels Mossos d’Esquadra, però fins ara no hi ha hagut cap resposta oficial, tal com recull en la seva crònica.
En aquell ple es va lliurar un comunicat conjunt de diverses entitats i associacions veïnals —AAVV, entitats culturals, Òmnium, ANC, els grups municipals de l’oposició (CUP, ERC i Junts) i col·lectius juvenils— exigint responsabilitats i més transparència en el dispositiu policial de la Festes de Tar
Després que l’alcalde optés per no condemnar l’actuació ni donar explicacions públiques, l’ANC de Sant Just i diversos veïns van anunciar que mantindrien la pressió “fins que el govern municipal assumeixi les seves responsabilitats polítiques”. “No és només un fet aïllat: parlem de drets civils i de la seguretat dels nostres joves. No ens farem enrere”, afirmava l’entitat en un comunicat.
Els fets de la Bonaigua: què va passar
Els incidents es remunten a la matinada del diumenge 26 d’octubre, quan els Mossos d’Esquadra van detenir dos joves al Complex Esportiu de la Bonaigua un cop finalitzats els concerts de les Festes de Tardor. Segons diversos testimonis i enregistraments, una agent dels Mossos va agafar pel braç una monitora de l’Esplai Ara Mateix, la va llançar violentament a terra i la va immobilitzar prement-li el genoll a l’esquena, pressionant-li la cara contra el paviment i retorçant-li el braç. Aquesta actuació, clarament desproporcionada i injustificada, va generar una situació de greu patiment físic i emocional. Els dos joves van romandre detinguts fins l’endemà al migdia a la caserna dels Mossos d’Esquadra d’Esplugues de Llobregat.
Mentrestant, el veïnat continua organitzant-se i ha anunciat noves mobilitzacions.