IAEDEN-Salvem lEmpordà denuncia que la finca de Garbet incompleix la normativa i restringeix laccés a un camí tradicional

La IAEDEN-Salvem l’Empordà ha presentat una denúncia formal al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya contra els propietaris de la finca de Garbet, als termes de Colera. Segons l’entitat ecologista, la propietat ha ampliat el tancat existent sense permís i pretén impedir l’accés públic a un camí tradicional que uneix el mirador dels Canons de Colera amb la cala de Port Joan, utilitzat “des de temps immemorials”.
La denúncia compta amb el suport de la coordinadora Empordà Dempeus i de les entitats que la conformen. IAEDEN acusa la propietat de vulnerar les condicions tècniques imposades per la Generalitat per autoritzar la instal·lació de la tanca, i recorda que és “la segona vegada” que actuen “posant l’administració davant dels fets consumats”.
L’entitat també denuncia que la finca manté l’ocupació de la zona de servitud de pas a la sortida de la platja de Garbet, fet que talla la continuïtat del camí de ronda en direcció al nucli de Colera. Així mateix, assenyala l’existència de construccions il·legals en domini públic marítim-terrestre a la cala Port Joan.
IAEDEN-Salvem l’Empordà reclama a la Generalitat que intervingui “de forma activa” per assegurar el compliment de les condicions imposades pels departaments competents i de la normativa vigent, amb l’objectiu de protegir els camins públics i els espais naturals del litoral.
Les denúncies es van presentar el 5 de novembre de 2025, un mes després d’una mobilització que va reunir més de dues-centes persones per reclamar l’obertura i el lliure accés al camí.