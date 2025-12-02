LA CUP exigeix a ERC, Junts i PSC que deixin de jugar amb la mobilitat de les Terres de lEbre

La CUP ha carregat avui contra ERC, Junts i PSC arran de les declaracions d’ERC reclamant millores ferroviàries i la creació d’una autoritat pròpia de transport per a les Terres de l’Ebre. La formació cupaire considera “hipòcrita” que els mateixos partits que han governat la Generalitat durant més d’una dècada exigeixin ara solucions que —afirmen— ells mateixos han bloquejat, ajornat o menystingut.
Segons la CUP, cap dels governs successius ha impulsat les eines bàsiques que el territori reclama des de fa anys: un pla integral de mobilitat, un sistema de coordinació del transport públic i una inversió sostinguda en trens i connexions internes. Recorden, a més, que el PSC ja ha anunciat que no prioritzarà la creació de l’ATM de les Terres de l’Ebre.
“És sorprenent veure partits que han governat una dècada sencera presentant-se com a força reivindicativa. Si avui no tenim una planificació de mobilitat digna és perquè cap dels governs successius ha volgut assumir aquesta responsabilitat”, han assenyalat fonts de la CUP.
La formació denuncia que les Terres de l’Ebre són l’únic territori del país que continua sense eines pròpies de planificació, amb una xarxa ferroviària infrafinançada, una AP-7 col·lapsada i un transport públic dispers i sense coordinació. També lamenta que, legislatura rere legislatura, ERC, Junts i PSC hagin votat en contra o s’hagin desentès de les propostes de la plataforma Trens Dignes i de les iniciatives parlamentàries per impulsar un canvi de model.
En aquest context, la CUP referma el seu suport a Trens Dignes i anuncia la participació en la mobilització convocada per dissabte 20 de desembre, a les 12 h, a l’estació de l’Aldea, per reclamar un futur de mobilitat justa al territori.
“Les Terres de l’Ebre no necessiten més gesticulació. Necessiten compromís real i decisions valentes. El territori està cansat de rodes de premsa, calendari electoral i promeses que sempre arriben tard”, conclou la formació.