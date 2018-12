Abel Julien guanya l’XI Premi Helena Jubany amb l’obra “L’ocell de Brinkley, Arkansas”

El lliurament del Premi Helena Jubany es va realitzar el migdia de diumenge 2 de desembre a la Biblioteca Antoni Comas, amb la sala d’actes plena. En aqueta onzena edició el premi l’ha guanyat l’ornitòleg Abel Julien amb l’obra L’ocell de Brinkley, Arkansas. El premi està dotat de 3.000 euros i la publicació de l’obra es farà amb el diari Ara. El promou l’Associació Helena Jubany i la publicació de l’obra compta amb el suport dela Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró.

L’obra premiada ha estat L’ocell de Brinkley, Arkansas, d’Abel Julien (Barcelona, 1963). L’ocell de Brinkley, Arkansas és, d’entre les 72 que s’han presentat enguany, la narració que el Jurat ha considerat mereixedora del premi “perquè es tracta d’un text original, molt ben redactat, narrativament coherent, divertit i amb un punt d’ironia. I perquè la narració de la història que s’hi conta és àgil i ben ambientada. Llisca com si el lector la sentís directament de la veu del narrador, fins al punt que s’hi veu ficat a dintre, enganxat al seu discurs, que flueix amb intensitat creixent”.

“Aquesta obra ens situa en un llogarret de pocs habitants, tranquil i avorridot, on només de tant en tant s’hi perd algun aficionat a la ornitologia. Oi que si en fóssiu l’alcalde faríeu mans i mànigues per atraure-hi visitants i turistes que hi deixessin força calerons i així aconseguir que el poble sortís a totes les guies i que els veïns en traguessin un bon profit? Afegiu-hi que l’acció passa a l’Amèrica profunda i ignota i que a més teniu èxit! Llegiu-lo, us agradarà.” Lluïsa Esteve, crítica literària.

Abel Julien (Barcelona, 1963) és ornitòleg i treballa com a cap de la Unitat de Divulgació i Formació de l’Institut Català d’Ornitologia, entitat a la qual està vinculat des dels seus orígens, a principi dels anys 1980. La seva activitat principal consisteix a fer divulgació de l’afició a l’observació dels ocells entre el gran públic i a desenvolupar programes de formació per a aquells que volen iniciar-se o aprofundir en aquesta activitat lúdica i científica al mateix temps.

El seu blog ofereix resums divulgatius d’articles científics, tècniques d’observació d’ocells, itineraris ornitològics i crítiques de llibres entre moltes altres coses relacionades amb l’ornitologia, fent-ho de forma didàctica i planera per tal que tothom hi pugui trobar informació que li permeti gaudir d’aquesta activitat.

Birder entossudit, dedica la major part del seu temps lliure a… observar ocells!

L’Associació Cultural Helena Jubany i Lorente, l’Ajuntament de Mataró i el diari Ara convoquen el premi amb la finalitat de mantenir viu el record d’Helena Jubany, enamorada del món dels llibres des de tots els angles, i d’encomanar el seu gust per la lectura i la ficció literària tant en el vessant escrit com en el de la transmissió oral.

El premi ha comptat per tercer any amb la implicació de la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró que, a través d’un conveni amb l’Associació, aporta 2.500 euros al projecte de publicació de l’obra guanyadora. També hi col·labora el diari Ara, que en distribueix la publicació, així com els socis de l’Associació Cultural Helena Jubany i Lorente i mecenes particulars.

El jurat del Premi Helena Jubany ha estat format per Elvira Carrió, directora de l’IB Laia l’Arquera, Esteve Guardiola, llibreter de Buc de Llibres i narrador oral, Núria Ribas, directora de la biblioteca de Sentmenat, Roser Ros, presidenta de Tantàgora, Llorenç Soldevila, professor de la Universitat de Vic, Carles Torres, guanyador del X Premi Helena Jubany, Roser Trilla, professora de llengua i literatura de l’IB Alexandre Satorras, Cristina Valls, en representació de les biblioteques de Mataró i Joan Jubany i Itxart, con a secretari.

Helena Jubany i Lorente va néixer el 27 de febrer de 1974. Va viure a Mataró fins als 26 anys. El 1996, es va llicenciar en Periodisme a la UAB. Al llarg de la seva formació professional, va col·laborar amb Televisió de Mataró, amb ràdio Premià i amb el diari El Punt del Maresme. Va treballar com a llibretera a la Cooperativa Robafaves, on va col·laborar en l’elaboració de la revista ‘Notícia de llibres’ i es va interessar especialment per la literatura infantil i juvenil. El 1999 va deixar de treballar a la llibreria, va preparar les oposicions a bibliotecària i va encetar el camí de la creació literària, recopilant un bon nombre de contes propis. L’any 2000 va començar a treballar d’auxiliar de bibliotecària per a la sala infantil de la biblioteca Frederic Alfonso i Orfila de Sentmenat. Per la seva feina, es va traslladar a Sabadell on va continuar desenvolupant activitats culturals i associatives. Malauradament l’any 2001 va ser assassinada. Amb aquest premi es vol mantenir viu el seu record i compartir el seu amor pels llibres i la literatura. Més informació al web helena.jubany.cat/biografia/