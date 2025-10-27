La Columna 27 dOctubre arriba al Parlament per reivindicar la Declaració dIndependència

Coincidint amb el vuitè aniversari de la Declaració d’Independència, un centenar llarg de persones ha arribat aquest matí al Parlament de Catalunya després de recórrer a peu el país des de Salses, a la Catalunya Nord. La marxa, organitzada per la territorial nord-catalana de l’ANC, la delegació nord del Consell de la República i la Casa Macià, ha fet catorze etapes i ha culminat amb la lectura d’un manifest que reclama “fer efectiva la DUI sense demora”.
Els caminaires, rebuts pel president del Parlament, Josep Rull, han denunciat que el mandat del Primer d’Octubre “va ser ignorat” i han exigit que es respecti i s’implementi la República Catalana proclamada el 27 d’octubre de 2017. Jep Bonet, representant de la Casa Macià i del Consell de la República, ha reclamat “més transparència i claredat als partits independentistes”, als quals acusa “d’haver caigut en l’autonomisme”.
La coincidència de l’arribada de la columna amb el conclave de Junts per Catalunya —que debat avui si trenca o no l’acord de Brussel·les amb el PSOE— ha estat qualificada pels participants com una “ironia del destí”, atès que el pacte actual és amb el mateix partit que va avalar el 155 contra les institucions catalanes.
Amb el lema “Hi ha més motius i més pressa que mai per fer efectiva la DUI”, els organitzadors defensen que la independència ja està declarada i que només cal fer-la efectiva. També critiquen la “desconnexió” dels partits amb la base independentista.
La marxa, que ahir va fer la seva darrera etapa fins a plaça Urquinaona, va retre homenatge a la mobilització juvenil del 18 d’octubre de 2019, coneguda com “la batalla d’Urquinaona”, en un acte amb Lluís Llach, Miquel Mallol, Jep Bonet i membres de l’Assemblea de Joves de l’ANC.