Els joves de lANC criden a omplir Urquinaona el 5 doctubre per reactivar la lluita independentista

Per la república catalana
La branca juvenil de l’Assemblea vol recuperar l’esperit del Primer d’Octubre i impulsar una nova etapa de mobilització popular.

04/10/2025 Política

L’Assemblea Nacional de Joves Independentistes (ANJI), sectorial juvenil de l’Assemblea Nacional Catalana, ha convocat per aquest diumenge 5 d’octubre a les 18 h una mobilització a la plaça Urquinaona de Barcelona sota el lema “Som el futur que no es resigna”.

La convocatòria, difosa a través de les xarxes socials de l’ANJI i de diverses assemblees territorials, vol reactivar la mobilització juvenil i reivindicar el paper de la generació que va viure el Primer d’Octubre com a punt de partida vital i polític.

“No volem esperar més. Som la generació que ha crescut amb la repressió i la impunitat de l’Estat, però també amb la força d’un poble que no es rendeix”, afirmen des de l’organització juvenil.

Des de l’ANJI subratllen que “la independència no serà un record, sinó un futur que construirem nosaltres” i fan una crida a recuperar els carrers com a espai de lluita i esperança. La plaça Urquinaona —convertida en símbol de resistència després de les mobilitzacions del 2019— tornarà a ser escenari d’una jornada reivindicativa amb presència de joves d’arreu del país.

La convocatòria compta amb el suport d’assemblees locals de l’ANC, col·lectius estudiantils i entitats sobiranistes, que coincideixen a demanar una nova etapa de mobilització sostinguda, unitària i desobedient per culminar el procés d’alliberament nacional.

