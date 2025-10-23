La Columna 27 d'Octubre arriba avui a Sant Celoni. Els actes de benvinguda previstos són:
A les 17.14h: Rebuda de la Columna 27 d'Octubre al SALICAR amb estelades i samarretes independentistes. Lloc de trobada a l'aparcament del Lidl.
A continuació s'acompanyarà la Columna fins la Plaça 1 d'Octubre. El recorregut és: Salicar, Pont peatonal, Sant Ponç, Plaça Josep Alfaras, Plaça del Bestiar, Plaça de la Vila i Plaça 1 d'Octubre
L'Avituallament amb berenar pels caminats serà a la Plaça 1 d'Octubre, qui ha fet l'etapa tindrà recompensa per refer les forces
Després, es farà l'acte de benvinguda on els protagonistes seran els organitzadors de la Columna
Demà a les 9h a la Plaça de l'Estació es farà la sortida de l'Etapa 13, de Sant Celoni a Arenys de Munt.