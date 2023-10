1-O

L'acte a plaça d'Urquinaona, "perquè és símbol de la defensa del Primer d’Octubre als carrers"

La concentració a una plaça com Urquinaona, tan rellevant per l'independentisme i per la lluita als carrers, ha servit per transmetre el missatge que cal que la gent tornem a agafar les regnes i ens preparem per a un nou i definitiu embat contra l’Estat espanyol. S'ha seguit amb una manifestació fins a la Plaça Sant Jaume amb parada a la Prefectura Superior de la Policia espanyola.

Cap a les 11h ha començat amb un acte polític a Urquinaona que ha comptat amb les intervencions d'activistes exemples de lluita continuada al carrer.

Ha començat Júlia Balas amb un discurs enèrgic apel·lant a la unitat de l'independentisme en aquest nou embat, criticant la desunió que molts cops hi ha dins del moviment: "De veritat creieu que ens podem permetre el luxe de barallar-nos entre nosaltres? Les coses només han sortit bé quan hem anat tots junts a l'una." Ha situat l'1-O com a exemple d'unió per un únic objectiu: protegir les urnes: "Vam ser colze a colze amb gent que potser no ens podíem ni veure, però la causa ens afectava a tots". Ha criticat també les ingerències de l'estat, que considera que perjudiquen tant els independentistes com als no independentistes: "ens han impedit millorar com a país, però també com a comunitat autònoma".

A continuació, Nacho Pallàs, membre de Meridiana Resisteix, ha aprofitat el discurs per donar eines per combatre la repressió i la por aquesta que pugui generar: "Davant la por, mobilització, davant la por, autoestima, davant la por, solidaritat". Ha estat un discurs empoderador, que ha destacat a la força de la gent mobilitzada, la gent que l'estat no pot controlar, "i això té un nom: Urquinaona!", ha exclamat. L'independentisme ha sortit al carrer aquest matí per reivindicar la vigència del Primer d'Octubre i la necessitat de continuar avançant cap a la independència.

Despés, Marcel Vivet, activista i represaliat ha fet un discurs contundent cap a tots els poders fàctics que reprimeixen, desnonen o que restringeixen l'educació o la sanitat: "ells no tenen terra, ni senten amor per res més que les seves riqueses". Ha animat a construir la independència des de la base, teixint aliances, reforçant "sindicats i organitzacions que donin un sentit revolucionari i de classe la independència".

L'últim parlament ha estat el de Dolors Feliu, presidenta de l'Assemblea, que ha posat èmfasi en els passos que cal fer al Parlament si s'aprova l'amnistia. Ha insistit que és allà on s'ha de posat el focus, i no en els pretesos pactes al Congrés: "Que no ens confonguin els noms. A Madrid li poden dir amnistia, li poden dir autodeterminació... Al Parlament de Catalunya totes aquestes paraules només tenen una traducció: ha de ser independència!".

Ha conclòs afirmant que si el Govern i el Parlament de majoria independentista no s’hi veuen amb cor, "és la seva responsabilitat convocar eleccions per tornar la veu a la gent d’aquest país".

Manifestació fins a Sant Jaume, amb una parada obligatòria



Tan bon punt ha acabat l'acte polític, els ponents han cantat els segadors i ha sonat "Au, jovent!", la cançó del grup Fetus per a la Diada. Els assistents, llavors, han començat a baixar per la Via Laietana dirigint-se cap a la Plaça Sant Jaume.



El recorregut passava, però, per la Prefectura Superior de la Policia Nacional. Allà, els assistents hi han deixat un munt d'urnes, una representació de les urnes que no van saber trobar abans de l'1-O. L'acció ha servit per també denunciar les càrregues policials desmesurades que hi va haver, entre d'altres, el dia del referèndum i durant les protestes d'Urquinaona.

Quan els manifestants han arribat a la Plaça Sant Jaume, han exhibit les banderoles amb el missatge "Independència o eleccions", que han deixat al bell mig de la plaça. Amb el Cant dels Segadors ha finalitzat una jornada matinal amb la clara voluntat de complir amb el mandat del Primer d'Octubre, per assolir la independència.