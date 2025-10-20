LANC denuncia la censura i la desnacionalització de TV3

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha denunciat públicament “la censura i la progressiva desnacionalització” que, segons l’entitat, està patint TV3 i el conjunt de mitjans públics catalans. En un comunicat, l’organització assegura que “la llengua i la cultura catalanes necessiten una televisió nacional pública, transparent i creïble que en permeti la difusió i el coneixement”, però alerta que “aquest paradigma està sent assetjat per decisions polítiques i directives que desdibuixen la seva funció nacional”.
Entre els casos més recents, l’ANC cita la censura del documental Alerta inundable, que qualifica de “molt rigorós” i que hauria patit “ingerències polítiques”, incloent-hi càrrecs vinculats a partits “considerats independentistes o sobiranistes”. L’entitat considera “inacceptable” aquesta actitud i recorda que “una veritable regeneració democràtica no és possible sense llibertat d’informació i independència periodística”.
També denuncia “ingerències constants” als programes Sense ficció i 30 minuts, especialment quan els continguts afecten departaments del Govern o institucions rellevants. “TV3 no pot ser una televisió al servei del govern de torn, sinó del país”, afirma el text. L’ANC assenyala igualment altres episodis de censura, com la retirada d’un anunci on apareixia una estelada —finalment readmès per la pressió ciutadana—, així com “la deriva dels informatius cada cop més en clau espanyola”, “la banalització dels continguts amb influencers desconnectats de la cultura catalana” i “els canvis de marca que dilueixen un patrimoni col·lectiu com són TV3, Catalunya Ràdio, 324 o Catalunya Informació”.
L’entitat recorda que tant el Consell Professional com el Comitè d’Empresa de TV3 i Catalunya Ràdio han fet públiques queixes similars, i adverteix que “cada cop més catalanoparlants deixen d’identificar-se amb la televisió pública, que s’assembla massa a les cadenes estatals”.
L’ANC considera que aquesta deriva respon a “una majoria parlamentària espanyolista vinculada al 155”, però troba “incomprensible” que partits “considerats independentistes o sobiranistes” hi col·laborin, en lloc de “fer front comú per frenar la desnacionalització i recuperar una majoria independentista real”.
Finalment, l’entitat defensa que els mitjans públics són “una eina clau per a la regeneració democràtica” i reclama que TV3 “sigui un veritable servei públic, independent del poder polític i econòmic, que fomenti el pensament crític, reflecteixi la diversitat del país i contribueixi a la cohesió social i nacional”.
Per això, l’ANC demana:
-
Que TV3 estigui lliure de pressions polítiques, econòmiques o partidistes i que les seves decisions es basin només en criteris professionals i d’interès públic.
-
Que es garanteixi la presència de totes les sensibilitats democràtiques i nacionals, amb cobertura justa i sense censures, i que es recuperin formats participatius.
-
Que TV3 mantingui i reforci el seu paper com a eina de normalització lingüística i cultural, prioritzant el català i la producció audiovisual pròpia, i que s’avanci en la reciprocitat entre totes les televisions en llengua catalana.
“Garantir la transparència, la professionalitat i la independència dels mitjans és condició indispensable per avançar cap a una democràcia madura i una República catalana amb institucions fortes i de confiança”, conclou el comunicat.