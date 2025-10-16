Llibertat.cat
Política

La Columna 27 continua el seu camí cap al Parlament

Avui travessa terres empordaneses.

16/10/2025 Política

Ahir va travessar l'Albera i va arribar a Espolla en la seva cinquena etapa i aquest matí ha sortit cap a Castelló d'Empúries i arribarà entorn de les 5 de la tarda. Seran rebuts per l'alcaldessa a la Basílica de Santa Maria en un acte de benvinguda que inclourà una breu visita al temple i una recepció institucional. A continuació, els caminants pernoctaran a Castelló abans de reprendre la ruta l’endemà en direcció a Empúries i Girona.

 

