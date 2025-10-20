La CUP presenta la Guia de política pública dhabitatge en làmbit municipal

La guia està concebuda com un instrument pràctic que ofereix mesures per abordar les qüestions que impacten en la manca d’accés a l’habitatge, així mateix vol ser un instrument per fer front a l’especulació immobiliària i per avançar cap a la gestió pública i comunitària. El document planteja mesures en quatre àmbits principals: planejament urbanístic, emergència residencial, parc públic d’habitatge i mobilització d’habitatges buits o de grans tenidors.
Entre les propostes destacades, la CUP planteja la suspensió immediata dels desnonaments, la reserva del 30% per a habitatge de protecció oficial, l’increment del pressupost municipal en habitatge fins a un 10%, i la recuperació d’habitatges de la Sareb i SEPES. A més, reclama prohibir els habitatges turístics mentre no estigui garantit el dret universal a l’habitatge.
Amb aquesta iniciativa, la CUP aposta per avançar cap a la sobirania residencial, és a dir, el dret de la població a decidir sobre el seu propi sistema de provisió residencial.