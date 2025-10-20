Llibertat.cat
La CUP presenta la Guia de política pública dhabitatge en làmbit municipal

La CUP ha presentat, aquest dissabte 18 d’octubre, la “Guia de política pública d’habitatge en l’àmbit municipal”, una eina d’assessorament per abordar la crisi residencial que es pateix als municipis i per garantir l’accés a un habitatge digne com a dret fonamental de les persones. L’acte ha comptat amb la participació de Glòria Rubio Casas, membre de la Sectorial d’Habitatge i del Secretariat Nacional, i Txus Magallón, regidor de la CUP Vilafranca.

La guia està concebuda com un instrument pràctic que ofereix mesures per abordar les qüestions que impacten en la manca d’accés a l’habitatge, així mateix vol ser un instrument per fer front a l’especulació immobiliària i per avançar cap a la gestió pública i comunitària. El document planteja mesures en quatre àmbits principals: planejament urbanístic, emergència residencial, parc públic d’habitatge i mobilització d’habitatges buits o de grans tenidors.

Entre les propostes destacades, la CUP planteja la suspensió immediata dels desnonaments, la reserva del 30% per a habitatge de protecció oficial, l’increment del pressupost municipal en habitatge fins a un 10%, i la recuperació d’habitatges de la Sareb i SEPES. A més, reclama prohibir els habitatges turístics mentre no estigui garantit el dret universal a l’habitatge.

Amb aquesta iniciativa, la CUP aposta per avançar cap a la sobirania residencial, és a dir, el dret de la població a decidir sobre el seu propi sistema de provisió residencial.

