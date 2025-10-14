Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Política

Espolla acollirà un debat sobre les complicitats a banda i banda de lAlbera coincidint amb la caminada De Salses a Barcelona

Per la república catalana
Espolla acollirà un debat sobre les complicitats a banda i banda de lAlbera coincidint amb la caminada De Salses a Barcelona

La caminada va sortir dissabte passat de Salses i aquest matí fa la seva quarta etapa, de Cotlliure a Banyuls de la Marenda

14/10/2025 Política

La Columna 27 d’Octubre, que aquests dies recorre el país en la caminada “De Salses a Barcelona: 300 km per mantenir viva la flama de la Independència”, fa una escapada aquest dimecres a Espolla, on organitza la taula rodona “Catalunya a un costat i a l’altre de l’Albera: realitat i complicitats”.

L’acte se celebrarà a les 18.30 h a la Sala de la Societat La Fraternal i comptarà amb tres ponents destacats de banda i banda de la frontera: Jep Bonet (Vallespir), president de l’Associació Casa Macià; Alfons Quera (Alt Empordà), director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà (2022–2024), i Miquel Mayol (Rosselló), diputat al Parlament Europeu (2001–2004).

La caminada va sortir dissabte passat de Salses i aquest matí fa la seva quarta etapa, de Cotlliure a Banyuls de la Marenda, tot avançant per la Catalunya Nord abans de travessar l’Albera en direcció a les comarques gironines. Els participants reivindiquen la unitat i la continuïtat de la nació catalana amb el lema: “Només la República Catalana ens pot garantir llibertat, justícia i democràcia. El 27 d’octubre no és només un record: és una promesa que farem realitat.”

Amb l'acte a Espolla, la Columna 27 d’Octubre vol simbolitzar l’enllaç entre el nord i el sud de l’Albera i posar en relleu les complicitats culturals, socials i polítiques entre els dos costats del país. L’acte vol ser alhora una reflexió i una crida a mantenir viva la flama de l’1 i el 27 d’Octubre, des del record fins a l’acció col·lectiva.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. De Salses a Barcelona: 300 km per mantenir viva la flama de la Independència
  2. El 6 d'Octubre de 1934: la lluita per la República catalana
  3. Plataforma per la Llengua reclama una hora més de català a batxillerat i obre un manifest per recollir suports
  4. De Salses a Barcelona: 300 km per mantenir viva la flama de la Independència
  5. El SEPC convoca vaga estudiantil el 15 doctubre en solidaritat amb Palestina
  6. La Vall den Bas acollirà una jornada sobre la repressió contra el maquis i les estratègies contrainsurgents del franquisme
  7. Catalunya persisteix malgrat els seus polítics
  8. La crisi de TV3, símptoma duna desconnexió creixent dels mitjans públics catalans
  9. 12 doctubre: de la Hispanitat imposada a la resistència popular
  10. Acabar la feina començada: la Columna del 27 dOctubre fa una crida a culminar el camí de la República
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2025 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid