Espolla acollirà un debat sobre les complicitats a banda i banda de lAlbera coincidint amb la caminada De Salses a Barcelona

La Columna 27 d’Octubre, que aquests dies recorre el país en la caminada “De Salses a Barcelona: 300 km per mantenir viva la flama de la Independència”, fa una escapada aquest dimecres a Espolla, on organitza la taula rodona “Catalunya a un costat i a l’altre de l’Albera: realitat i complicitats”.
L’acte se celebrarà a les 18.30 h a la Sala de la Societat La Fraternal i comptarà amb tres ponents destacats de banda i banda de la frontera: Jep Bonet (Vallespir), president de l’Associació Casa Macià; Alfons Quera (Alt Empordà), director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà (2022–2024), i Miquel Mayol (Rosselló), diputat al Parlament Europeu (2001–2004).
La caminada va sortir dissabte passat de Salses i aquest matí fa la seva quarta etapa, de Cotlliure a Banyuls de la Marenda, tot avançant per la Catalunya Nord abans de travessar l’Albera en direcció a les comarques gironines. Els participants reivindiquen la unitat i la continuïtat de la nació catalana amb el lema: “Només la República Catalana ens pot garantir llibertat, justícia i democràcia. El 27 d’octubre no és només un record: és una promesa que farem realitat.”
Amb l'acte a Espolla, la Columna 27 d’Octubre vol simbolitzar l’enllaç entre el nord i el sud de l’Albera i posar en relleu les complicitats culturals, socials i polítiques entre els dos costats del país. L’acte vol ser alhora una reflexió i una crida a mantenir viva la flama de l’1 i el 27 d’Octubre, des del record fins a l’acció col·lectiva.
