La llengua com a motiu de sanció: Josep Costa denuncia una actuació abusiva de la Guàrdia Civil

Segons el relat de Costa, els agents s’hi varen acostar inicialment amb l’excusa d’oferir-li ajuda, però la situació va canviar quan va començar a parlar-los en català. A partir d’aquí, afirma que el varen acusar de “manca de respecte” i varen iniciar una actuació policial que va derivar en la identificació, la imposició de multes i l’intent de confiscació del vehicle, motiu pel qual varen arribar a avisar la grua.
Costa assegura que la Policia Local es va negar a retirar la moto, en considerar que no hi havia cap base legal per fer-ho, i també es va negar a signar algunes de les multes, entre elles les relacionades amb la suposada circulació sense casc o per la vorera. Segons explica, un dels agents de la Guàrdia Civil implicats no portava la identificació visible, fet que reforçaria les irregularitats de l’actuació.
En la denúncia pública, Costa ha estat molt dur amb el cos policial, al qual ha qualificat com una expressió d’un Estat “catalanòfob, autoritari i corrupte”, i ha denunciat que les sancions imposades són falses i tenen un clar component de represàlia lingüística.
Posteriorment, Josep Costa ha fet públic l’àudio complet de l’incident, en el qual, segons ell, es pot escoltar com els agents no són capaços de justificar de manera clara ni coherent les acusacions que li imputen. L’enregistrament ha circulat àmpliament per les xarxes socials i ha provocat nombroses mostres de suport i indignació.
Els fets tornen a posar sobre la taula la vulneració del dret a utilitzar el català davant els cossos de seguretat de l’Estat i reobren el debat sobre l’ús de la llei mordassa i les pràctiques autoritàries que, dècades després de la Transició, continuen sent denunciades en diversos territoris dels Països Catalans.
