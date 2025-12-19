LAjuntament de Sabadell ignora més de 300 denúncies presentades contra establiments comercials

L'Ajuntament de Sabadell ha ignorat més de 300 denúncies presentades contra establiments comercials de la cocapital del Vallès Occidental que no compleixen la normativa en matèria lingüística. El grup local de Sabadell de Plataforma per la Llengua ha coordinat el registre de les queixes contra negocis com ara bars, restaurants, cafeteries i altres comerços de la ciutat pels incompliments de la normativa sobre l'ús del català en la retolació, les cartes i la informació visible al públic. A més, 100 d'aquestes denúncies també s'han presentat a l'Agència Catalana del Consum, amb la finalitat que s'iniciïn les actuacions corresponents i es garanteixi el compliment efectiu de la legislació vigent.
Les denúncies posen de manifest vulneracions reiterades de la normativa, principalment de la Llei 1/1998 de política lingüística, la Llei 22/2010 del codi de consum de Catalunya i la Llei 18/2017 de comerç, serveis i fires. A més, evidencien pràctiques habituals, com ara la presència de rètols exclusivament en castellà, cartes i informació comercial sense versió en català o comunicació adreçada al públic que ignora sistemàticament la llengua pròpia del país. Pel que fa a la tipologia d'establiments, la majoria de les queixes corresponen al sector de la restauració (bars, restaurants i cafeteries), seguit de comerços minoristes i, en menor mesura, altres establiment comercials repartits pels diferents barris de la ciutat.
Malgrat la solidesa i el volum de denúncies, 309 casos degudament documentats, l'actitud municipal davant aquest tipus d'infraccions ha estat marcada per la passivitat. Plataforma per la Llengua denuncia la desídia que suposa no activar els mecanismes d'inspecció i control davant reclamacions formals i reiterades. Ignorar aquestes denúncies implica permetre que la normativa quedi buida de contingut i contribueix a l'arraconament progressiu del català en l'espai públic i comercial de Sabadell.
Plataforma per la Llengua demana a l'Ajuntament de Sabadell que doni prioritat al registre de denúncies presentat, que activi els mecanismes d'inspecció corresponents i, si s'escau, que apliquin els requeriments o sancions previstos per la normativa. L'entitat continuarà fent seguiment del desenvolupament de les actuacions que es puguin derivar de les denúncies formulades, amb la voluntat de garantir que la protecció dels drets lingüístics no depengui exclusivament de la iniciativa dels establiments ni de la manca de resposta administrativa. L'ús del català a Sabadell, com a la resta del país, és un dret col·lectiu que requereix compromisos institucionals clars i una aplicació efectiva de les polítiques públiques.