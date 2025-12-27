Pobles Vius reclama aturar les subvencions al biogàs arran del brot de grip aviària a Bellpuig

La plataforma Pobles Vius ha reclamat al Govern la suspensió immediata de les subvencions públiques al biogàs després del nou brot de grip aviària detectat en una macrogranja de gallines a Bellpuig el passat 24 de desembre. Segons l’entitat, aquest episodi evidencia els riscos sanitaris d’un model sobredimensionat de gestió de dejeccions ramaderes que es vol concentrar a les comarques de Ponent.
El 16 de desembre, Pobles Vius ja havia alertat els grups del Parlament mitjançant un informe que analitza la “bombolla del biogàs” a Ponent. L’estudi constata que, tot i existir un excedent real de 312.814 tones de dejeccions ramaderes, es projecten plantes capaces de tractar més de 4,1 milions de tones anuals. Això suposaria concentrar fins al 86% de la capacitat prevista a tota Catalunya dins l’Estratègia Catalana del Biogàs 2030, amb un increment del 93% respecte al que seria justificable.
Segons la plataforma, aquest model comporta tres grans riscos: convertir Ponent en un territori especialitzat en la gestió i importació massiva de residus; afavorir l’expansió de macrogranges desvinculant-les de la disponibilitat de terres; i generar un greu risc sanitari derivat del moviment constant i la barreja de residus d’alt risc biològic. Pobles Vius alerta que la implantació de desenes de plantes podria implicar la circulació diària de centenars de camions amb dejeccions, cadàvers animals i restes d’escorxadors, creant un “polvorí sanitari” en un context de crisi zoonòtica.
Malgrat aquests advertiments, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va publicar el 22 de desembre les bases d’una nova convocatòria d’ajuts al biogàs. L’aparició, dos dies després, del brot de grip aviària a Bellpuig —en una granja situada prop del poliesportiu municipal, la depuradora i diverses naus industrials— ha incrementat la inquietud veïnal pel destí dels centenars de milers d’aus sacrificades, atès que la malaltia pot tenir caràcter zoonòtic.
Pobles Vius també denuncia la desproporció entre les estrictes mesures imposades a l’aviram d’autoconsum i la normalització del transport massiu de residus de risc biosanitari associat a les macroinfraestructures de biogàs. En aquest sentit, l’entitat considera “paradoxals i perilloses” les declaracions del conseller d’Agricultura, que ha atribuït més risc a les aus migratòries que al moviment previst de prop de 300.000 camions anuals carregats de residus.
Davant d’aquest escenari, la plataforma insisteix en la necessitat urgent de replantejar l’Estratègia Catalana del Biogàs i d’interrompre qualsevol nova línia de subvencions fins que no es valori amb rigor l’impacte sanitari, ambiental i territorial del model.