La variant de Celrà fa un pas endavant per treure el trànsit del centre del municipi

L’Ajuntament de Celrà ha aprovat un acord amb la Generalitat de Catalunya que permet avançar de manera decisiva en la futura variant de Celrà, un projecte llargament reivindicat que té com a objectiu desviar el trànsit de pas de la carretera C-66 fora del nucli urbà.
Actualment, la C-66 travessa el centre del municipi, generant molèsties, soroll i problemes de seguretat viària. Amb aquest acord, el trànsit que no té origen ni destinació a Celrà passarà pel vial perimetral del polígon industrial, que assumirà la funció de variant i donarà continuïtat a la C-66.
El conveni estableix diversos canvis importants:
● Els trams urbans de la C-66 passaran a ser carrers municipals, gestionats per l’Ajuntament i amb un ús principalment local.
● El vial perimetral del polígon industrial (carrers Nòria, Ter i Llevant) es convertirà en carretera de la Generalitat i esdevindrà la nova variant de Celrà.
● Abans d’assumir aquesta funció, el vial perimetral serà millorat i adaptat per garantir la seguretat i el bon funcionament del trànsit.
La Generalitat impulsarà les obres necessàries amb una inversió prevista de 8,1 milions d’euros (dels 8,1 milions d'euros que val la inversió, l'Ajuntament de Celrà hi participa amb 1.530.000 € consistent a poc més del 18% de la obra) que inclourà la rehabilitació del ferm, la millora dels accessos i actuacions de seguretat viària. Un cop acabades les obres, es formalitzaran definitivament els canvis de titularitat acordats.
L’acord també permet que un antic tram de la C-66, integrat des de fa anys dins la trama urbana de Celrà, passi definitivament a mans de l’Ajuntament, consolidant el seu ús com a vial urbà.
L’alcalde de Celrà, David Planas, assenyala que “aquest acord ens permet fer un pas molt important per fer realitat la variant de Celrà, reduir el trànsit pel centre del poble i guanyar seguretat i qualitat de vida per a la ciutadania”.
Amb aquest projecte, Celrà avança cap a un model de mobilitat més segur, ordenat i adaptat a les necessitats del municipi, tot resolent una demanda històrica del poble.